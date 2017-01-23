Şenol Güneş'ten Alanyaspor Maçında Babel ve Mitrovic Kararı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor seyircisi karşısında liderliği ele geçirmek isteyen Beşiktaş'ı ağırlayacak.



Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemezken Vincent Aboubakar da Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için bu maçta oynayamayacak.



Ryan Babel Alanyaspor maçında oynayacak mı?



Teknik direktör Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor karşısındaki kadrosunu belirlerken, ilk 11'de sürprize imza atmadı.



Kaleyi Fabri'ye emanet eden tecrübeli çalıştırıcı, stoperde Marcelo - Tosic ikilisinden vazgeçmedi ve yeni transfer Matej Mitrovic'i yedek soyundurdu.



Orta saha üçlüsünü Atiba, Oğuzhan ve Talisca'dan kuran Şenol Güneş, kanatlarda yeni transfer Ryan Babel ve Ricardo Quaresma'yı görevlendirdi. Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısındaki gol silahı Cenk Tosun oldu.



ALANYASPOR'UN EKSİKLERİ



Ev sahibi takımda Kenneth Omeruo, Daniel Candeias kart cezaları nedeniyle oynayamayacak. Ayrıca sol bek Fabrice N'Sakala ve sağ bek Gassama Afrika Uluslar Kupası'nda yer alıyorlar. Deniz Vural ve Sackey de sakatlıkları nedeniyle bu maçta yoklar.



Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun