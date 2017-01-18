Şenol Güneş'ten 2 Oyuncusuna: 'Aferin Oğlum Size'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor deplasmanında 2-0 kazanarak zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'un sergilediği performans dikkat çekmişti. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in de bu iki oyuncuyu özel olarak tebrik ettiği kaydedildi.



Vatan'ın haberine göre; Beşiktaş'ın ağır zeminde elde ettiği kritik galibiyetin sonrasında karşılaşmanın istatistiklerini inceleyen tecrübeli çalıştırıcı, Ozzie ve Atiba'nın 11.34 kilometre ile takımın en çok koşan isimleri olduğunu gördü.



"AFERİN OĞLUM SİZE"



Soyunma odasında yaptığı konuşma sonrası, Talisca'ya gol attıran Oğuzhan ve Cenk'e asist yapan Hutchinson'la konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Aferin oğlum size. Çok iyiydiniz. Hem hücum hem savunma katkısı yaptınız. Tam bir uyum içindeydiniz. İşte sizden istediğim futbol bu. Size verdiğim görevi eksiksiz yerine getirdiniz. İkinize gösterdiğiniz çaba için çok teşekkür ederim" diyerek tebrik etti.