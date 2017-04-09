Şenol Güneş Sevinemedi!

Beşiktaş'ın başarılı teknik adamı, oyunun henüz 4. dakikasında Cenk Tosun'un attığı golün ardından sevinmemeyi tercih etti, diğer gollerde de benzer bir tepki gösterdi.



Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın sonucu merakla beklenen maçında Beşiktaş'ın Medical Park Arena'da Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşma, gol düellosu şeklinde geçti. Mücadelede açılışı yapan futbolcu, Kara Kartal'ın milli yıldızı Cenk Tosun oldu.



Oyunun 4. dakikasında takımın Brezilyalı yıldızı Adriano'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa klas bir vuruş yapan Tosun, Onur Kıvrak'ı avlamayı başardı. Bu esnada Kara Kartal'ın yıldızları büyük sevinç yaşadı. Yedek kulübesinde ise teknik direktör Şenol Güneş dışındaki bütün isimler bu sevince dahil oldu. Cenk'ın klas golü sonrasında tepkisiz kalan Güneş, uzun yıllar hem kaleci hem de teknik direktör olarak görev yaptığı camiaya saygısını gösterdi. Tecrübeli hoca, diğer gollerde de benzer bir tavır sergiledi. 64 yaşındaki teknik adam, ek olarak kendi adının verildiği komplekste yer alan Medical Park Arena'da ilk maçına çıktı.



Güneş'ten aynı kadro



Güneş, geçen hafta ligde 3-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine, Trabzonspor mücadelesinde de görev verdi. Gençlerbirliği maçında yüzüne çarpan top sonrası gözü şişen ve yerini Tolga Zengin'e bırakan kaleci Fabricio, Trabzonspor karşısında 11'de yer aldı. Başarılı çalıştırıcı, hafta başından beri tedavisi yapılan İspanyol kaleciyi, kendini iyi hissetmesi üzerine Trabzon deplasmanında görevlendirdi. Güneş, 25. haftadaki Antalyaspor maçında çift sarı kart sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Vincent Aboubakar'ın cezası sona ermesine karşın, forvette Cenk Tosun'u sahaya sürdü.



(Fanatik)