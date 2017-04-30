Şenol Güneş: "(Şampiyonluk Yarışı) Kaybettiğimiz Zaman Değil, Vazgeçtiğimiz Zaman Yarıştan Geriye...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de 3-1 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçında kötü bir performans sergilediklerini söyledi.



Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü bir oyunla mücadeleye başladıklarına dikkati çekerek, "Düşünmediğimiz, istemediğimiz skorla bitirdik, üzgünüz. Taraftarlardan özür diliyoruz." dedi.



Maçın başındaki performanslarının oyuna adapte olamadıklarını gösterdiğini vurgulayan Güneş, "Rakibin sertliğine yanıt verecek durumda olamadık. Rakibin her atağı gol olunca konsantrasyon dağıldı. Temaslı oyunlarda hiç yoktuk. Üst seviyede hiçbir takımın yiyeceği goller değildi. Oyunun başındaki disiplinsizlik ve konsantrasyon düşüklüğü skoru kendiliğinden getirdi. Bu bizim oyun tarmızı değil. Rakibe yardımcı olduk. Bu şekilde kaybetmekten dolayı üzgünüm." ifadelerini kullandı.



Savunma hatalarına değinen Güneş, "18 dakikada öyle goller yedik ki, genç takım yemez. 3-0'dan sonra değişikliği yapmayı düşündüm, sonra oyunda bir şey olmadığını gördüm." şeklinde konuştu.



"Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"



Şenol Güneş, yaşadıkları puan kayıplarının ardından şampiyonluk mücadelesinin nasıl şekilleneceği yönündeki soruya, "Şampiyonlukla ilgili biz bir şey söylemedik. Bizim dışımızda konuşuluyor. Sadece her maçı kazanmaya çıkıyoruz. Kazanmak için iyi olmamız gerekiyor. Bugünkü oyunumuz kazanmayı hak ettirecek değildi. Oyun eksiklerimizi gidereceğiz. Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz." diye yanıtladı.



"Vazgeçtiğimiz zaman yarıştan geriye kalırız"



Güneş, ligde bir maç kaybettiklerini ancak mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.



Takım olarak oyuncuların iyi niyetinden kuşkusunun olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Zaman zaman iyi olacak, zaman zaman kötü olacak. Benim de oyuncuların da yanlışları var. Kaybettiğimiz zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman yarıştan geriye kalırız. böyle bir niyetimiz yok. Bir maç daha kaybedebiliriz, bilemem." şeklinde konuştu.



Atiba Hutchinson ve Demba Ba'nın performanslarına değinen Güneş, şunları söyledi:



"Atiba geçen hafta da bocaladı. Sıkıntısı oldu. Herkes kendi oyununun altındaydı. Sakatlığının ne kadar büyük olup olmadığını bilmiyorum. Demba Ba'nın performansı, bugünkü maçla hiçbir ölçüsü yok. İyi niyetle girdi, golünü de attı. Gol becerisi olan bir oyuncu. Fizik olarak ne kadar hazır olduğunu bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın yönetimiyle ilgili soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, "Mağlup olduk, hakemle ilgili mağlup olmadık. Hakemle ilgili ofsayt ve diğer pozisyonlara bakarsanız daha iyi anlarsınız." diyerek sözlerini tamamladı.