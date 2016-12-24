Şenol Güneş: Penaltıda Cenk'i Tek Yazmıştım, Bu Konuda Hata Cenk'in

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Oğuzhan'ın penaltı kaçırdığı pozisyon için, "Penaltı olursa diye Cenk'i tek yazmıştım. Ama o vurmadı, bu noktada hata Cenk'in" dedi.

Şenol Güneş: Penaltıda Cenk'i Tek Yazmıştım, Bu Konuda Hata Cenk'in

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BECERİKLİ OLSAK FARK OLURDU"

Karşılaşmayı derğerlendiren teknik adam, "3 puana ihtiyacımız vardı kazanmak için sahaya çıktık oyunun da hakimiydik, daha fazla gol atmamız lazımdı çok da pozisyon verdik. Attığımız gol dışında çok pozisyon var atmamız gereken pozisyonlarda şut çektik diğerlerinde çekmedik mesela. Oyununu tamamına bakarsak becerili olsak daha farklı biterdi" dedi.

"PENALTI KONUSUNDA HATA CENK'İN"

Oğuzhan Özyakup'un kaçırdığı penaltıya değinen Şenol Güneş, "Penaltı pozisyonu olursa diye Cenk'i tek yazmıştım, çift değil. Burada kimsenin oraya yanaşmaya hakkı yok yani. Hata Cenk'in, atamayacağını hissediyorsa başkasına verebilir. Burada yanlış yapıldı" açıklamasını yaptı.

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