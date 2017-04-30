Şenol Güneş: Özür Diliyorum

İşte Güneş'in sözleri;



"Maçlar kaybedilebilir önemli olan iyi oynamak. Rakibe uyum sağlayamadık. Yumuşak kaldık. Her geldiklerinde gol yedik. Zihin olarak oyuncuları hazırlayamadım demek ki. İlk yarıda oyun ve skor olarak çok kötüydük. Rakibe baskı yapamadık. Taraftarlarımızdan özür diliyorum oyun için. Vazgeçmeyeceğiz. Kendi gerçeğimizi biliyoruz. Puan farkı bizi ilgilendirmiyor. Kalan maçları kazanmak istiyoruz."