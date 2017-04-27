Şenol Güneş Niye İmza Atmıyor?

Teknik Direktör Şenol Güneş'in 1 yıllık opsiyonlu sözleşmesini 2+1 yıla çıkarmak isteyen Beşiktaş yönetimi, bir süre önce tecrübeli hocaya yeni imza teklifinde bulunmuştu. Yönetimin bu isteğine, siyah-beyazlılarla özdeşleşen, "Burası Beşiktaş, imzalar kalplere atılır" sözleriyle karşılık verip sezon sonunu işaret eden Güneş, kendisine yapılan ikinci teklifi de benzer bir şekilde yanıtladı. Bu konuda ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Şenol Güneş'in, "Şu anda benim için en önemli şey şampiyonluk. Önce şampiyonluğu garantileyelim, sonra oturur konuşuruz. Acelesi yok, çünkü Beşiktaş'ta mutluyum, bir yere gitmek gibi bir düşünce içerisinde değilim" dediği öğrenildi. Fenerbahçe maçında şampiyonluk turu atmayı planlayan yönetimin, bu karşılaşmanın ardından Güneş'le masaya oturması bekleniyor.



Kaynak: Sabah