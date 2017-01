Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Ne milli takım ne Trabzonspor kimseyle görüşmedim görüşmem" dedi.



Antalya Belek'de kamp hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı takım günün ilk idmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.



Kamp değerlendirmesi



1 hafta kamp yaptıklarını ifade eden Şenol Güneş, "Antalya ile oynanacak hazırlık maçı ile kamp bitecek. 1 hafta içerisinde yoğun çalıştık. Necip ve Ömer kamp döneminde antrenman yapamadılar. İkinci yarıda yoğun tempoya hazırlanmak zorundayız. Oldukça iyi çalıştık. Oyuncu kadrosu olarak yeni katılanlar ya da katılacaklar olabilir. Son güne kadar transfer olabilir. Olan dönemler içinde takıma katılan oyuncuları görmeye çalışacağız. Kimin gittiği, kimin kaldığından çok kadro içerisinde bazı mevkilerde fazla oyuncu olunca, değil 18 kadroda olamayacak oyuncular olabilir. Dışında kalan oyuncunun rahatsız olmaması için öyle sorun olacaksa bunu halledin ya da burada olmayın dedim. Her oyuncu önemlidir ancak transfer bittiği zaman oyuncuların takımı taşıması önemlidir. İkinci yarı zor bir yarış olacak. İlk yarıda da Avrupa kupaları oynayan takımların kupalar sebebiyle kayıpları olduğunu gördük bizim gibi. Çok başarılı olan takımlar var. Başakşehir ve Osmanlıspor ile Konya gibi. Dolayısıyla yarışın ne olacağını bilmiyorum. Üst sıralarda bulunmak açısından takımların sıralaması 4-5 takım arasında olacak. Bu yarışa ortak olmak için çalışacağız. Bundan sonra yeni çalışma temposuyla daha istekli ve daha arzulu olmak zorundayız. Mevcutlarla hep aynı yolda gideriz. Eldeki oyuncuların kendini geliştirmesi kadar, gelecek oyuncuların bize katkı yapması da lazım. Beklenen hedefleri Beşiktaş'ın layık olduğu şampiyonluk yarışında o hedefe ulaşmalıyız. Şampiyonluk hedefi ilk hedef bizim için bu değerdir. Sonrasında UEFA ve kupaya bakacağız" diye konuştu.



"Sıkıntımız yok"



Yönetimin kendisine ve takıma fazlasıyla destek verdiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Sıkıntımız yok. Transferden kaynaklanan sorunlar var. Giden kalan oyuncular için zamana ihtiyaç var. Büyük bir camianın içindeyiz. Taraftar sayımızın arttığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Güzel maçların oynandığı 2017 olur"



"18 takımlı ligde 1 şampiyon çıkacak" diyen Güneş, "Bazıları Avrupa'ya gidecek, bazıları ligden düşecek. Fair-play çerçevesinde geçsin istiyorum. Herkesin buna katkı yapmasını istiyorum. 50. yılımı tamamlıyorum, geçmişle ilgili sorunlar var ve gelecekte de olacaktır. Güzel maçların oynandığı 2017 olur. Bizde taraftarlarımızı ve futbolseverleri mutlu etmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.



"Giden kalan olacak"



Yeni transfer Mitrovic hakkında gelen bir soru üzerine Şenol Güneş, "Mitrovic şu anda tatilden geldi. Ayrı çalışıyor. Dolayısıyla zamana ihtiyacı var. Babel daha önde ve hazır. Takım uyumu verimi maçta göreceğiz. Olumlu izler bırakırlar bence. Genel transfer anlayışında hala transfer yapabiliriz ve giden kalan olacak. Başkanla görüşülüyor" dedi.



"Kim takıma değer katarsa o oynar"



"Kadromuzun daralması gerekiyor, rekabetin daha iyi olması için" diyerek sözlerine devam eden Şenol Güneş, şöyle devam etti:



"Mutsuz oyuncunun burada olması gerekmez. Sayısal olarak oynama durumuna göre gitmesinden yarar var. Önemli değil, değerli oyuncu önemli. Talisca düzeldi, Caner zor görünüyor. O biraz zaman alır. Stoperde benzer oyuncular var, orta saha ve kenarda fazlalıklarımız var. Oynayan oyuncunun yanında onu zorlayacak oyuncu olması gerek. Veli de Aras da bunlar iyi çalışıyor. Ama şans olarak Oğuzhan, Atiba, Tolgay önde. Onlar aksar Veli oynarsa zor gözüküyor ama ben takımı düşünüyorum. Sen 'dur' diğeri oynasın demem. Kim takıma değer katarsa o oynar."



"Zorluklar var"



Liderin Başakşehir olduğunu hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "İlk yarıyı lider bitiren ikinci yarıyı da lider bitirebilir. 6 lig maçımızı kazanmak ilk hedef. Zor bir dönem geçireceğiz. Fiziki koşullara bakınca da zorluklar var. Bahanelere gerek kalmadan bu dönemi iyi kullanmalıyız" dedi.



İlk hedef lig



"Şampiyonlar Ligi hayalim benim için daha büyüktü" diyen Güneş, "UEFA için aynı şeyi söyleyemiyorum. Başarı istemiyorum değil ama şampiyonluğu bu sene daha fazla istiyorum. UEFA'da başarılı olmak istiyorum sonrasında kupada da. UEFA'da Hapoel Beer Sheva ile zor bir maçımız olacak. İlk hedef bir üst tur" açıklamalarında bulundu.



Transferde ilk hedef sol bek ve santrfor



Mehmet Ekici ile alakalı yöneltilen soruya Şenol Güneş, şöyle cevap verdi:



"İsmi bizde geçmiyor. Onun durumu farklı. Onlar en iyi oyuncusunu bırakmak zorunda. Oyuncuyla anlaşamıyorlar. Beğendiğim de bir oyuncu. Onu alıp da Oğuzhan, Tolgay, Talisca'dan birini bırakmam lazım. Benim ihtiyacım yok. Teknik olarak bizim önceliğimiz santrfor. Stoper ile ilgili alınan oyuncu var. 11 çıkarabilirim ancak rekabeti sağlayacak, teknik olarak bizim beklediğimiz uygun oyuncular zaman içinde ortaya çıkar. Teknik olarak stoper santrfor ve sol bek derim" diye konuştu.



Sosa ve Delgado yorumu



Sezon başında takımdan ayrılan oyunculara da değinen Güneş, "Delgado sezon başında gitti ancak antrenmanlara katıldı. Sosa enteresan şeyler yaptı. Delgado idmana çıktı sonuna kadar. Sosa'ya idmana çık diyoruz ama idmansız gitti. Biri gitti oynuyor biri gitti oynamıyor. Oyuncu çalışacak. Ben sonuna kadar çalıştıracağım oyuncuyu. Seçim yaparken de biz bu konuda dikkat ediyoruz. Gidenler oldu bu kulüpten. Genel felsefe olarak iyi oyuncuları asla bırakmam. Keşke öyle olabilse. Kadroda yarıdan fazla değişliklik var şampiyon takım olarak" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor ile Şenol Güneş'in adının anılması



Trabsonspor ile adının anılması hakkında sorulan soruya Şenol Güneş, şöyle cevap verdi:



"Trabzon'a niye gidiyim şu anda. Hiç gerek yok. Öyle bir şey yok. Trabzonluyum. Ne buraya ayıp ederim, ne de oraya ayıp ettiririm. Şuraya gidiyim diye gizli işlerim olmaz. Olsa açık açık söylerim. Şu anda bulunduğum kulübü çok seviyorum. Beni yollamak istiyorlarsa giderim sıkıntı değil. Ben Trabzon'un kendisiyim. Şenol Güneş deyince Trabzon'u hatırlarsınız. Beşiktaş'ı Metin Ali Feyyaz deyince hatırlarsınız."



"Seneye ne olur bilemem"



Sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasıyla alakalı Şenol Güneş, "Niye görüşeceğim. Başkanla her gün görüşüyoruz zaten. Yarın da ben giderim dolayısıyla bir sıkıntı yok. Bu sene kesin buradayım. Seneye ne olur bilemem" dedi.



"Ne milli takım, ne Trabzonspor kimseyle görüşmedim görüşmem" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Bu takımın başarısı için buradayım. Beklenen hedeflerimizi yapacağız. Gitmeye kalktığım zaman gider kulüp bulurum. Gitmek istemeyebilirim başka sürprizlerde olabilir" açıklamalarında bulundu.



"Çok değişiklikle oynadık"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sözlerini sonlandırdı:



"Geçen sene Oğuzhan ve Olcay'ın attığı Ricardo'nunn gol sayısı bu sene baktığınız zamana orta sahada gol yok. Açıktan yok. Çok değişiklikle oynadık. Oynamak zorundaydık. Oturmuş bir oyun yapısı değişince oyuncuda takım da değişiyor. Orta sahada Talisca gol katkısı yaptı ve o da gidince farklı bir oyun yapısı ortaya çıkıyor. Aboubakar iyi bir oyuncu ama mesela öyle bir oyuncu gelir ve elinizdeki bütün oyunculardan iyidir." - ANTALYA