Şenol Güneş Lyon Maçı Öncesi Konuştu

Lyon ile oynanacak olan karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Şenol Güneş, UEFA'nın kararını eleştirerek, "Zamanlaması manidar bu kararda bize ilk golü UEFA attı. Ama biz bu golü de çıkarmak için gayret göstereceğiz" diye konuştu. Lyon karşısında yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İlk maçta da söylediğim gibi, iki iyi takımın maçı olacak. Futbolun iki yönünü de etkili oynamak zorundayız. Hem hücumda hem savunmada etkili olmamız gerekiyor. Çeyrek finale futbol oynayarak geldik ve yarın da iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Bırakalım sahadaki futbolcular hünerlerini göstersin. Fair-play çerçevesinde bir maç olsun. Futbolcuların yeteneklerine ve karakterlerine güveniyorum. Sonuç ne olursa olsun, daha önce olduğu gibi yarın da onlarla gurur duyacağım. Ama tabii ki kaç bittiğinde emeklerinin karşılığını almalarını istiyorum. Sonuçla da mutlu olmak istiyoruz" dedi.



"Provokasyona gelmeyin" Taraftarların önceki karşılaşmada yaptıkları gibi sadece takımı desteklemelerini isteyen Şenol Güneş, "Kazanırsak çok seviniriz, kaybedersek üzülürüz. Sevinmek için olağanüstü gayret gerekiyor. Bu zamana kadar stadımızdaki her maçta olduğu gibi, enerjilerini atmadan, rakip oyuncuların provokasyonuna gelmeden hareket etmelerini istiyorum. Bunu özellikle söylüyorum. Roma - Lyon maçını izledim, Real Madrid - Beyarn Münih maçının hakemi Cassai'nin yönettiği bir maçtı o. Oldukça bu tip pozisyonlar vardı. O provokasyonlara gelmeden, sinirlenmeden sakin kalacağız. Lyon maçında futbol oynamama ortamında futbol oynanması için katkı yaptık" diye konuştu.



"UEFA terazinin bir tarafına basmıştır" UEFA'nın ceza verirken haksız hareket ettiğini söyleyen Güneş, "Futbolun dışına çıkmayacağız, şiddet de görmek istemiyoruz. İlk maçta da söylemiştim. Bunun için hiçbir provokasyonumuz olmayacaktır. Şiddet varsa da ceza alınmalı ve caydırıcı olmalı. Ama ceza verirken haksız bir şekilde verilirse, bu cezanın zararı daha çok olur. Şu anda UEFA, Lyon tarafında ağırlık basmıştır, terazinin tarafına basmıştır, belki 1 gol atmıştır. Ama biz bu golü de çıkarmak için gayret göstereceğiz. Cezanın zamanlaması ve şekli tartışmaya açıktır. Bir bahçede çiçekleri kurtarmak için ayrık otlarını temizlerken çiçekleri yok etmek, bahçeyi yok etmektir. Futbola bir ceza verilmiştir. Taraftarı maça almayabilirsiniz, para cezası verebilirsiniz. Bizimle ilgisi yok, güvenlik sorunu bizde hiç olmadı" açıklamasını yaptı.



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