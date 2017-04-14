Şenol Güneş, Lyon Karşısında Hiç Denemediği Sistemle Oynadı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lyon karşılaşmasında bugüne dek hiç denemediği taktikle oynadı. Mitrovic'i defansın önüne koyan Güneş, Talisca'ya da sol kanatta yer verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransız temsilcisi Lyon'la oynanan maçta sezon başından bu yana hiç denemediği bir organizasyonu uyguladı.
Şimdiye kadar 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç başında kritik hatalar yapan Mitrovic'i 4'lü defansın önüne aldı. Hırvat futbolcuyu burada tek oynatan Güneş, Atiba ile Oğuzhan'ı göbekte, Talisca'yı da ilk kez sol kanatta kullandı.
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