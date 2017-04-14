Şenol Güneş, Lyon Başkanı'na Cevap Verdi: Bunlar Bizim Stadımızda Olmadı

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, maç öncesi yaşanan olaylardan Türk taraftarları sorumlu tuttu.

UEFA GEREKENİ YAPMALI

Aulas, ' 'İstanbul'daki rövanşın seyircisiz oynanması adaletli olur. İstanbul'daki rövanş için endişe duyuyoruz. Futbolcuların sağlığı adına endişe duyuyoruz. UEFA gerekeni yapmalı. UEFA bu duruma dahil olmalı. Rövanş için gerekenleri yapmalı. Görünen o ki Beşiktaş yönetimi, maça girme hakkı olmayan kişilere bilet sattı. Bugün tribünde çok fazla insan yaralandı. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı biletleri olmamasına rağmen içeri girdiler.'' dedi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN CEVAP: BİZDE ÖYLE İNSAN YOK

Şenol Güneş ise, "Hakeme de, onların antrenörüne de söyledim, 'Beraber çıkalım sahaya' dedim. Başkan öyle diyorsa yanlışı körüklüyor. Biri bir şey atmışsa, atanı da yanlış bulurum. Provokasyon yapıp attıranı da yanlış bulurum. Lyon'un Roma maçını da izledim, kornerlerde yabancı madde atıldı. Bizim stadımızda bunlar olmadı, İstanbul'da öyle insan yok. Ev sahibi onlar, bileti alan onlar. Kornerde atılanlar var, oyuncu kendini yere atsa, iş bitti. Daha yapıcı olmak lazım." şeklinde konuştu.