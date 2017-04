Şenol Güneş: Ligin Dinamosu Olduğumuzu Düşünüyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Şu an için ligin dinamosu olduğumuzu düşünüyorum" dedi.



Trabzonspor ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanan ve son dakikasına kadar çekişme içinde geçen karşılaşmadan uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 4-3 mağlup eden Beşiktaş oldu. Şenol Güneş de ismini taşıyan komplekste bordo-mavili ekibe ilk mağlubiyeti tattıran teknik adam oldu. Karşılaşma sonrasında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın 4-3 bitmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Şampiyonluk yolunda çok büyük bir mesafe aldık. Adana ve Başakşehir maçlarını aldığımızda belki de çok şey kendiliğinden ortaya çıkar" dedi.



Güneş, maçın ilk 25 dakikasında mükemmel bir oyun oynadıklarını hatırlatarak, "Maçtan evvel de söyledim. Burada sonuç olarak kazanan biz olduk ama bazen kaybederek geleceğinizi kurarsınız. İlginç bir maç oldu. Trabzonspor iyi geliyor biz de iyi geliyoruz. Mükemmel bir maçtı. İyi bir zeminde, güzel bir statta oynanan maçta zaten futbol güzel olmalıydı. Bu tesisi sağlayanları başta cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Burası Trabzon şehrinin geleceğini kurtaracaktır. Şehrin geleceğini sosyo-ekonomik yapısını değiştirecek bir tesistir burası. Sadece spor tesisi olarak görmemeliyiz. Sadece tesis olarak kalmamalı. Trabzon kenti bunun kıymetini bilmeli" ifadelerini kullandı.



"LİGİN DİNAMOSU OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"



"Bugün oynanan maçtan bir futbolseverin üzüldüğünü sanmıyorum" diyen Güneş, "Belki Trabzonspor üzülmüştür ama üzülmemeli diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. Güneş, şampiyonluk yolunda yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi Trabzon'da kazandıklarını kaydederek, "Kader ağlarını örüyor. Adana ve Başakşehir maçlarını kazanırsak şampiyonluk yolunda çok büyük mesafe alacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor bu kadar iyi oynayıp 4 tane yedi, bize 3 tane de attı. Biz de 4 tane atıp, 3 tane yememeliydik. Şu an için ligin dinamosu olduğumuzu düşünüyorum. Trabzonspor'un olağanüstü başarılı olduğunu düşünüyorum. Ligin tamamına bakarsak Başakşehir'i başarılı buluyorum" dedi.



"İZİN VERMEMELERİNİ DOĞRU BULMUYORUM"



Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçında karşılaşacakları rakibi Fransız Lyon kulübünün kendilerine koyduğu maç izleme yasağı ile ilgili olarak ise, "Başkanla gidip maçı izlemek istedik. Cezalı maçlarda aslında protokol maçı izleyebiliyor. Ancak konuyu siyasi boyuta ve kavgaya getirmeye gerek yok. Uygun görmediler. Kayıtlardan aldığımız görüntülerden izleyeceğiz. İzin vermemelerini de doğru bulmuyorum. 2 kişiye maç izletmemek doğru bir şey değil" cevabını verdi.



(Öner Seven / İHA)