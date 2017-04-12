Şenol Güneş Konuşuyor

Lyon maçı öncesi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ile tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.



Gökhan Gönül: Beşiktaş olarak yarıştığımız her kulvarda sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Yarın da kazanmak için sahada olacağız.Lyon hücumda güçlü olabilir ama zaafları da var. Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ben çok gördüm favori olarak sahaya çıkan takımların mağluğ olduğunu. Biz Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz. İnşallah geri dönüşler yaşanmadan bu turu atlamak istiyoruz. Yetenek önemlidir ama tecrübe her şeydir. Önemli olan takım olabilmektir. Biz yarın takım gibi mücadele etmeyi hedefliyoruz.



Şenol Güneş: Futbolun ciddi bir oyun olduğunu biliyoruz. Dünya bir kriz yaşıyor, bunun da futbola yansıyan yanlarını görüyoruz. Dünyada dünkü gibi bombalama olaylarının olmasını istemiyoruz. Futbolun barış ortamına katkı yapmasını istiyoruz. Futbolu bu yüzden seviyorum. Öncelikli hedefimiz bu şiddeti ortadan kaldırmak.