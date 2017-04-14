Şenol Güneş'in Maç Sonu Açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 öndeyken 2-1 maçı kaybetmenin üzüntü verici olduğunu söyledi.



UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş:



"Oyunun başında hızlı başladılar. Gol attık ondan sonra oyunu kontrol ettik. Rakibe karşı kanatlardan tedbir almaya çalıştık. Ancak oyun kontrolümüzdeydi. Son 10-15 dakikada rakibin hamle yapmasına karşın orta sahayı kalabalık tutmak istedik. 1-0'dan sonra 2-1 üzüntü verici. İki maçın ilkini yaptık. İkinci maçı kendi sahamızda oynayıp turu geçmek istiyoruz. Maçtan önce olan olaylar olmamalıydı. Kötü görüntüler oldu. Buradan böyle bir izlenimle buradan ayrılmak doğru değil. Buraya herkes takımlarını desteklemek, maç izlemek için geliyor. Yanlış yapanlara seyircini kendisi de izin vermemeli. Futbol 11 kişiyle oynanır. Eldeki futbolcularla devam edeceğiz" dedi.



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