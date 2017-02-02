Şenol Güneş'in Kadro Dışı Bırakacağı Futbolcular

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadrodaki oyuncu sayısının artması nedeniyle bazı isimleri kadro dışı bırakabileceği belirtildi. Deneyimli teknik adamın ilk etaptaki adaylarını ise belirlediği ifade edildi.



Beşiktaş'ın kadrosunda kaç oyuncu bulunuyor?



Hürriyet'in haberine göre; Bu sezon A takımla çalışan 8 oyuncu kenara çıkarıldığında sayı 24'e düşecek. Aboubakar, en kötü ihtimalle 7 Şubat'ta dönecek. Caner ile Ba da Mart ayında döndüğünde sayı 27 olacak.



Beşiktaş'ta Rhodolfo, Ömer Şişmanoğlu, Atınç Nukan, Veli Kavlak kadro dışı mı bırakılacak?



Uzun süren omuz sakatlığından sonra bir türlü toparlanamayan Veli Kavlak'a Güneş kupa maçlarında şans verdi. Ancak Veli, hem form durumuyla hem de pozisyonu itibarıyla bu sezon A takımda şans bulacak gibi görünmüyor.



Diğer iki ismin ikisinin de sayısı yüksek stoperlerden olma ihtimali yüksek. Bu durumda da Atınç ve Rhodolfo en büyük adaylar. Diğer yandan Güneş, sadece bir stoperi seçip diğer tercihini forvet hattından yana da kullanabilir.



Bu durumda da golcü sayısı 4'e yükselen takımda en zayıf halka Ömer Şişmanoğlu.