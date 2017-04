Şenol Güneş: "İlk Golü UEFA Attı, Bu Golü de Çıkarmak İçin Gayret Göstereceğiz"

Lyon ile oynanacak olan karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Şenol Güneş, UEFA'nın kararını eleştirerek, "Zamanlaması manidar bu kararda bize ilk golü UEFA attı. Ama biz bu golü de çıkarmak için gayret göstereceğiz" diye konuştu.



Lyon karşısında yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İlk maçta da söylediğim gibi, iki iyi takımın maçı olacak. Futbolun iki yönünü de etkili oynamak zorundayız. Hem hücumda hem savunmada etkili olmamız gerekiyor. Çeyrek finale futbol oynayarak geldik ve yarın da iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Bırakalım sahadaki futbolcular hünerlerini göstersin. Fair-play çerçevesinde bir maç olsun. Futbolcuların yeteneklerine ve karakterlerine güveniyorum. Sonuç ne olursa olsun, daha önce olduğu gibi yarın da onlarla gurur duyacağım. Ama tabii ki kaç bittiğinde emeklerinin karşılığını almalarını istiyorum. Sonuçla da mutlu olmak istiyoruz" dedi.



"Provokasyona gelmeyin"



Taraftarların önceki karşılaşmada yaptıkları gibi sadece takımı desteklemelerini isteyen Şenol Güneş, "Kazanırsak çok seviniriz, kaybedersek üzülürüz. Sevinmek için olağanüstü gayret gerekiyor. Bu zamana kadar stadımızdaki her maçta olduğu gibi, enerjilerini atmadan, rakip oyuncuların provokasyonuna gelmeden hareket etmelerini istiyorum. Bunu özellikle söylüyorum. Roma - Lyon maçını izledim, Real Madrid - Beyarn Münih maçının hakemi Cassai'nin yönettiği bir maçtı o. Oldukça bu tip pozisyonlar vardı. O provokasyonlara gelmeden, sinirlenmeden sakin kalacağız. Lyon maçında futbol oynamama ortamında futbol oynanması için katkı yaptık" diye konuştu.



"UEFA terazinin bir tarafına basmıştır"



UEFA'nın ceza verirken haksız hareket ettiğini söyleyen Güneş, "Futbolun dışına çıkmayacağız, şiddet de görmek istemiyoruz. İlk maçta da söylemiştim. Bunun için hiçbir provokasyonumuz olmayacaktır. Şiddet varsa da ceza alınmalı ve caydırıcı olmalı. Ama ceza verirken haksız bir şekilde verilirse, bu cezanın zararı daha çok olur. Şu anda UEFA, Lyon tarafında ağırlık basmıştır, terazinin tarafına basmıştır, belki 1 gol atmıştır. Ama biz bu golü de çıkarmak için gayret göstereceğiz. Cezanın zamanlaması ve şekli tartışmaya açıktır. Bir bahçede çiçekleri kurtarmak için ayrık otlarını temizlerken çiçekleri yok etmek, bahçeyi yok etmektir. Futbola bir ceza verilmiştir. Taraftarı maça almayabilirsiniz, para cezası verebilirsiniz. Bizimle ilgisi yok, güvenlik sorunu bizde hiç olmadı" açıklamasını yaptı.



"Olayların önünü biz açmadık"



İlk maçta olayların önünü Lyon'un açtığını söyleyen Güneş, "Dışarıda olaylar oldu. Buraya gelen taraftarların önünü açan biz değiliz. Sorumlular onlardır. Ama saha içinde bizimle alakası olmayan olaylar yaşandı. Sapla samanı ayırmak gerekir. Yarın başka takım taraftarlarından karışacak 10 kişi bile olayları büyütebilir. Allah korusun, hiç istemediğim bir şey. 50 yıl içerisinde gördüğüm haksızlığı burada hissettiğim için paylaşıyorum. Buraya onların taraftarlarının gelmemesi hazırlıktır. Gelseydi ne olacaktı. Demek ki karar daha önceden bilinen bir karar olabilir. Bizim taraftarlarımızı oraya biz almadık, kendileri aldı. Hem parasını alıyorsun, hem onların yanlışı varsa cezasını biz çekiyoruz. Sorumlusu sensin, ev sahibi sesin. Biz 1 saat hakeme elimizden gelen gayreti gösterdik. Oğuzhan'a atılan yabancı maddelerde bile Oğuzhan dönüp tribüne bile bakmadı. Ama yarın göreceksiniz her faulde her harekette oyuncular kendilerini atacaklar. Roma - Lyon maçında vardı bunlar. Ben bunları bir senaryonun parçası görüyorum. 1 gün daha bekle, 2 gün daha bekle. Zaten bu maçla ilgisi yok. Orada olay olmuş, zararını ben çektim, burada olay yok yine ben çekiyorum cezasını. Benim seyircime baskı kurup cezayı zaten veriyorsun. Nihayetinde üst kuruldur, bizi boynumuzdan assalar bile, kaybetsek de biz teslim olmayacağız. Futbol ayakla oynanan bir oyundur ve biz de bunu yapacağız. Bu kararda kazanan Lyon takımıdır, kaybeden Beşiktaş'la birlikte futboldur" ifadelerini kullandı.



"Sinirlerin gerilmesi için alınan bir karar"



Takımda Aboubakar ve Marcelo'nun cezalı, Ömer Şişmanoğlu'nun da sakat olduğunu söyleyen Teknik Direktör Güneş, "Diğerlerinin durumuna antrenman sonrası karar vereceğim. Eksiklik diye bir konuya katılmıyorum, her oyuncu önemli. Kimin oynadığı değil, oynayanın nasıl oynadığı önemli. Yarın da görev alacak arkadaşlar en iyisini yapacaktır. Zaten sinirlerin gerilmesi için alınan bir karar. Bu karar değil zaten. Orada da yapıldı. Sinirlerin gerilmesi önemli değil. Şartlar ne olursa olsun oynayacağız. İlk maçta 45 dakika soyunda odasında beklerken, Lyon Başkanı'nın siyah maskelilerle ne yaptığını bilmiyoruz. Biz yine futbol oynamaya çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun soğukkanlı şekilde sahaya çıkacağız. Kaybetsek de alnımız ak şekilde çıkacağız, kazanırsak da aynı şekilde çıkacağız" dedi.



"İstesek maçı tatil ettirirdik ama futbol oynamak istedik"



Alınan kararın politik olup olmadığıyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Güneş, "Politik lafını kullanmak istemiyorum. O kadar geniş kavramlı değil. Ben sadece duygularımı paylaşıyorum. Provokasyon çok kolay. Biri bir şey atıyorsa ceza almalı. Oyuncumuza madde atılırken, yere yatsa maç tatil olurdu. İstesek bunu yaptırırdık ama gayretimiz futbol oynamak. Eğer birine haksız ceza verirseniz bunun önünü açarsınız. Adaletli davranın diye söylüyorum. Ben hep aynı şeyi söyledim. Niyetimiz asla gayrimeşru yollardan maç kazanmak değildir. Futbol endüstriyel hal almıştır, yanlış yapanlar olabilir, yanlış yapanların önünü kesmek yöneticilerin görevidir. Bugün ceza verilmedi. Ceza verilme hissi içinde maça psikolojik baskı yapıldı resmen. Bunun nasıl yapıldığıyla ilgili şüphelerimi de sizinle paylaşmak istemiyorum. Siz zaten görüyorsunuz, görünen köy kılavuz istemez. İki takımı da aynı kefeye koyuyorsanız, buradaki adaletsizliği herkes görür" diye konuştu.



"Dünyadaki bütün maçlar seyircisiz oynansın, kimse ceza almasın"



Lyon'un baskıdan kazançlı çıkan taraf olduğunu ifade eden Güneş, "Lyon'daki maçta, Lyon başkanı, yönetimi yaptıklarıyla o ortamı hazırladılar. Bastia'da ne oldu bilmiyorum. Bir oyuncuya bir hocaya yabancı cisim atmak, müdahale etmek doğru değil. Biz daha yarın oynanmayan maçın cezasını aldık. Ev sahibi olmadığımız maçta ceza aldık. Orada para kazanacağım diye bilet satacaksın, olayların önünü açacaksın. Satma. Ben orada da söyledim. Üzerimize ne düşüyorsa yapalım dedik. Ne yaptı Lyon, taraftar getirmiyor ve ceza almayacak. Biz de almayalım taraftar. Hatta dünyada bütün maçlar seyircisiz oynansın, hiç olay olmasın, kimse ceza almasın" açıklamasını yaptı.



"Maç kazanmak için futbolcu kaybetmeyiz"



Demba Ba ve Caner'in uzun süreli sakatlıktan döndüğünü söyleyen Şenol Güneş, "Demba Ba listede yok ama Caner ve Demba Ba uzun sakatlıktan geliyor. Henüz anladığımız manada yüksek tempodaki maçta ne vereceği soru işareti. Oynayabilir, oynamayabilir. Kadroya girme şansı çok yüksek ama defansif anlamda sıkıntı var. Keşke bizim düşündüğümüz Caner'in gücünde olsa bunları konuşmazdık, hem ofansif hem defansif oynuyor. Biz maçı kazanmak için ne oyuncuyu, ne de futbolu kaybetmek istiyoruz. Hedefimizde şampiyonluk var kaybedebiliriz, turu geçemeyebiliriz ama futbol oynamaya devam ederiz. Bir maç için alacağınız riskler olabildiğince içimize sinmeli. Olabildiğince çalışıyor, yeteneğini de tartışmıyoruz" dedi.



"Önümüze bomba koydular"



UEFA'nın kararıyla ilgili olarak henüz futbolcularla konuşmadığını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Ben oyuncularla henüz konuşmadım ama önümüze bomba koydular. Hiç etkilenme diyorsun. İlk maçta 1-0 öndeydik ve rakip iyi oynayıp biz hata yaptık, 2 gol yedik. Ama şimdi kim attı bu golü bilmiyorum. Bizim hatamız değil bu. Taraftar hatası varsa hep beraber düzeltelim. Orada da yaptım bunu. Hakem de biliyor bunu, teşekkür ettiler. Ama Lyon Başkanı orada tribünde taraftarla ne konuştu bilmiyorum. Onlar daha iyi bilirler" ifadelerini kullandı.



"Sapla samanı ayırmak gerekiyor"



Ortada alınan bir karar olduğunu ve bunun yansımalarının görüldüğünü söyleyen Güneş, "Demokles'in kılıcı gibi, geleceğe dair ama hayali. Bunun yarınki maçla ilgisi yok ama yarınki maçı da etkiler. Yarın 10 tane Fransız, 100 tane Fransız, bizim tribünün içine girse, sahaya bir şey atsalar, biz ceza alacağız. Ben açmıyorum bu konuyu çünkü beni aşar. Bunu yapıyorsa tabii ceza almalıdır ama seyirciye ceza verilmelidir, yanlış yapana ceza verilmelidir. Sapla samanı ayırmak gerekiyor. Doğru yapana ve çoğunluğa ceza verirseniz, azınlık hakim olur. Taraftarı yok etmeden bunu yapmak gerekiyor. Lyon'la aynı cezayı aldığımızı gördüğüm anda ve bunun maçtan önce açıklandığını gördüğüm anda samimi olduğuna inanmadım. Ben hata yapsam ve rakip de iyi oynayıp kazanmışsa, tebrik edeceksin. Ama hak etmediğim bir durumda, dilim var, ifade özgürlüğüm var ve düşüncemi söyleyeceğim" diye konuştu.



"UEFA ve Lyon bir karar aldı, biz üçüncü takımız"



Taraftarların yarınki maçta olay çıkmaması için sakin olması gerektiğini söyleyen Güneş, "Takıma bugüne kadar nasıl destek oldularsa öyle destek olsunlar. Bugüne kadar sahamızda bir olay olmadı ve olay çıkmaması için sakin oldular, yarın da sakin olsunlar. Biz olmayan şeyi olsun diye tahrik ediyoruz. Başkanımız zaten söyleyeceğini söylemiş. Onun için Lyon gibi her takım misafirimizdir. Sevgi saygı içinde dostluğa barışa katkı sağlamamız gerekiyor. Irk, dil, din ayrımı olmamalı, olanları da ayrıştırmalıyız. Lyon Başkanı iki takım için de doğru karar demiş. Belli çok akıllı bir adam ama biz de saf değiliz. İki takım için de karar doğru ama biz üçüncü takımız. UEFA karar almıştır, bir takım o, ikinci takım da Lyon takımı. İkisi aynı kararı aldığı için biz üçüncü takımız. Bugün çok güzel bir hava vardı, yarın da maçın havası güzel olsun, keyifli futbol olsun" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL