Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,"Hücumda ve stoperde birer oyuncu düşünüyoruz. Fazla oyuncularımız da var. Onların da dışarıda kalmasını istemiyoruz. Her zaman oynayabilecek oyuncular rekabette olmalı" dedi.



Siyah-beyazlı takım devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, bugünkü akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni yıl mesajıyla sözlerine başlayan Güneş, "Daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Barışın ve huzurun olduğu bir yeni yıl olsun" şeklinde konuştu.



"Güzel futbolla kazanmak istiyoruz"



Tecrübeli teknik adam, devre arası kamp çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "2017 yılının ilk günlerinde kamptayız. Yeni umutlarımız var. 1-2 aylık dönemi iyi geçirmek istiyoruz. Tüm maçları kazanacak bir oyun yapısının ortaya çıkmasını bekliyorum. Geçen sezon şampiyonluk gördük. Bizim için beraberlik bile başarısızlık. Güzel futbolla kazanmak istiyoruz. Rakiplerimizi düşman değil dost olarak görüyoruz. İyi futbolun ortaya çıktığı bir lig istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.



Aboubakar'ın milli takımda olduğunu belirten Güneş, onun dışında tam kadro çalışmaya başladıklarını dile getirdi.



"Hücumda ve stoperde birer oyuncu düşünüyoruz"



Kadroda 25 civarı oyuncunun kendileri için yeterli olduğunu belirten Şenol Güneş, "Sezon başında kadro sayısında bir dalgalanma oldu. Transfer her takım için farklı planlar ortaya çıkarabiliyor. Oyuncu gitmek isteyebiliyor. Hücumda ve stoperde birer oyuncu düşünüyoruz. Fazla oyuncularımız da var. Onların da dışarıda kalmasını istemiyoruz. Her zaman oynayabilecek oyuncular rekabette olmalı" ifadelerini kullandı.



"Farklı oyuncular almak istiyoruz"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ellerindeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Oyuncuların sakatlık, formsuzluk gibi durumları olabiliyor ve şartlar değişebiliyor. Bunlar normal. O yüzden sayıya 20-25 diyoruz. Elimizdeki oyunculara katkı yapacak, farklı bir stoper düşünüyoruz. Forvette de elimizdeki oyunculardan daha iyi bir oyuncu bulabilirsek onu da alırız" açıklamasını yaptı.



"Eto'o tartışılmaz bir oyuncu"



Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o'nun transfer gündeminde olup olmadığının sorulması üzerine Güneş, "Söyleyecek bir şey yok. Antalyaspor'un oyuncusu. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Transferle şu anda yönetim ilgileniyor. Eto'o tecrübe açısından tartışılmaz bir oyuncudur. Çok iyi bir golcü ama bizim beklentimiz farklı. Ben pivot santrafor istiyorum. Ama Eto'o alınırsa farklı bir yapıyla oynarız. Top saklayacak, güçlü bir oyuncu bizim işimize gelir. Aboubakar da o anlamda farklı bir oyuncu. Bizim daha çok santraforda oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ama devre arasında öyle bir oyuncu bulmak kolay değil" dedi.



Kampı bütün oyuncularla çalışarak geçireceklerini ifade eden Güneş, daha sonra kadroya karar vereceklerini söyledi. Güneş, 22 oyuncu ve 3 kalecinin kendileri için yeterli olacağını belirtti. - ANTALYA