Şenol Güneş: Hücuma Yönelik Oyuncularının İyi Olması Bizim İçin Avantaj

Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve oyunculardan Gökhan Gönül, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendine güveni olan ve hücum futbolu oynayan bir takımla oynayacaklarını söylerken, maçtaki beklentisini de açıkladı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

"ÜLKELER AZGINLAŞTI"

''Dünya bir kriz yaşıyor, bunun da futbola yansıyan yanlarını görüyoruz. İşte dünkü bombalama olayı.. Hiçbir şey de olmasın, insanlar ülkeler dostça yaşasın. Futbolu bu yüzden seviyorum aslında. Öncelikli hedefimiz bu şiddeti ortadan kaldırmak. Futbol huzurlu bir ortamda, şiddetin olmadığı ortamda oynanıyor. Evimize de ülkemize de o şiddeti koymamak lazım. Ülkeler biraz azgınlaştı.''

''İyi bir takımla oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Bir şaheser ortaya koymak istiyoruz. Yarınki oyunun bu eğlenceli tarafının ortaya çıkmasını istiyoruz.''

"FUTBOLUN KARŞILIĞINI ALMAK İSTİYORUZ"

''Ben sonuca değil, sürece bakıyorum. Skordan çok oyunun güzelliğini arıyorum. İyi bir takımla oynayacağız. Oynayacağımız oyun çok önemli. Futbolun karşılığını almak da istiyoruz. Hak edenin kazanacağı bir oyun olsun. Yarınki maç her şeyin sonu olmayacak. Bir avantaj olabilir.''

''Pozitif futbol oynayan takıma karşı biz de neler yapabileceğimizi göreceğiz. Oyuncularım da neler yapacağını görecek. Diğer hiçbir rakibe benzetmek istemiyorum.''

"ÖNEMLİ OLAN YAŞ DEĞİL"

''Cezalı Aboubakar ve Quaresma bizimle olmayacak. Oraya takılıp kalacak değiliz. Güzel maç olmasını bekliyoruz. Futbol sahada oynanıyor. 17 yaşındaki genç de 38 - 40 yaşındaki oyuncu da oynuyor. Önemli olan o gün ne yapacağıdır. Biz de ona bakacağız. Yarın daha dikkatli, daha sorumlu olmak durumundayız.''

''LACAZETTE ÜST DÜZEY BİR OYUNCU...''

''Lacazette üst seviyede bir oyuncu. Hücuma dönük bütün oyuncuları öyle. Bu bir avantaj. Bunu nasıl ters çevirirsiniz, siz de kendinize güveni yansıtırsınız. Biz de onu yapacağız. Kesinlikle saygı gösteriyorum. Manchester United daha pahalı, daha değerli oyunculardan görünüyor ama daha az gol atan bir yapıları olduğu görünüyor. Belki bizim de avantajımız bilinmemek. Bizim beklentimiz gol yemeden gol atabilmek.''