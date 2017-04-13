Şenol Güneş Hakemlerle Görüştü

UEFA yetkilileri toplantı yapıp maçın oynanmasına karar verdikten sonra iki kulübe 5 dakika ısınma hakkı tanıdı. Sahaya çıkıp ısınıp tekrar içeri girip formaları o zaman giymeyi kabul etmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA yetkililerinin toplantı yaptığı odaya girdi. Sahaya direk formalarla çıkıp 5 dakikalık ısınmanın hemen ardından maçın başlatılmasını teklif etti. Şenol Güneş'in bu teklifi daha mantıklı bulunarak kabul edildi.



Daha sonra da iki takım sahaya formalarla çıkıp önce tribünlere alkışlarla dostluk mesajı verdi ve 5 dakika ısınarak maça başladılar.



ALİ DANAŞ - LYON / DHA