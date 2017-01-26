Şenol Güneş Gençlerden Memnun

FutbolArena - Türkiye Kupası D grubunda oynanan Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.



Şenol Güneş'ten Kayserispor maçı yorumu



Maçtan önce puan durumu netleştiği hazırlık maçı havasında bir müsabaka oynadıklarını dile getiren Şenol Güneş, "Hava koşulları da sıkıntılıydı, buna rağmen iyi bir maç oldu" dedi.



ŞENOL GÜNEŞ, "YANLIŞ KARAR VERDİK"



"Maçtan bir gün önce değil de maç günü Kayseri'ye gidersek daha az yoruluruz diye düşünmüştük" diyen Şenol Güneş, bu konuda yanlış karar verdiklerini söylerken maça ancak yetişebildiklerini itiraf etti.



Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Kayseri'ye uçakların iniş yapamaması nedeniyle Beşiktaş uçağı önce Adana'ya gitmişti. Beşiktaş maçtan bir saat önce Kayseri'ye gelirken, otele uğramadan doğrudan maça geçildi. Siyah beyazlılar İstanbul'dan saat 10'da çıkış yapmışlardı.



Şenol Güneş genç oyuncular hakkında ne dedi?



Maçın ardından genç oyuncuların performansı hakkında da fikirleri sorulan Şenol Güneş, isim vermeden genç oyuncularından memnun olduğunu ve iyi çalıştıklarını ifade etti. Bu maçta Beşiktaş'ın golü 20 yaşındaki hücum oyuncusu Sedat Şahintürk'ten gelmişti. Genç oyuncu performansıyla da dikkatleri çekti.



Sedat Şahintürk kimdir?



7 Şubat 1996, Kocaeli doğumlu olan Sedat Şahintürk, Beşiktaş altyapısından yetişirken gençlik kulüpleri ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (2006-2008), Ankaraspor (2008-2010), Üçyol Doğuşspor (2010-2012), Kocaeli 1937 Seka Spor (2012-2013) olmuştu.



1.73 boyundaki Sedat, kanatlarda ve forvet arkasında görev yaparken, oyun tarzı olarak Emre Çolak'a benziyor.



Daha önce Türkiye Kupası grubunda ilk maçta Darıca Gençlerbirliği deplasmanına ilk 11'de başlayan Sedat 71 dakika sahada kalmıştı. Sedat Beşiktaş formasıyla 2. maçında ise golünü atmayı başardı.



Gelecek sezon sonuna kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu bu sezon U21 takımında çıktığı 11 maçta 5 gol atarken, geçen sezon 19 maçta 4 gol atabilmişti.