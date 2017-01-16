Şenol Güneş: Forvet Sorusuyla Beni Sıkıştırmayın, Cevap Alamazsınız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından flaş röportajda konuştu.

İşte Şenol Güneş'in flaş röportajdaki sözleri:

"HAFTANIN MAÇI OLDU"

"Bu maçta puan kaybetseydik sıkıntı olurdu. Almamız gereken puan 40'ın üzerindeydi aslında. Beklediğimizden daha iyi bir hava, saha koşulu vardı. Rakibin oyuncu eksiği vardı. Ndiaye ve Musa önemli oyuncular. Konsantrasyon üst seviyedeydi. Gereksiz geride kaldık, rakip üstümüze gelmese bile. İlk yarıda bu fazla oldu. Daha sonra hücuma çıkınca etkili olduk, oyun karakterimiz bu. Hak eden takımız. Kazanılan 3 puan önemli. Böyle iyi bir takımla, iyi bir hocaya karşı, olağanüstü bir çıkış yaptılar. Osmanlıspor'u burada yenmek bizim için önemliydi. Bana göre haftanın maçıydı."

FORVET SORUSUNA KONTRA

"Transferle ilgili hücumda savunmada gitmesi gelmesi gerekenleri başkanla paylaştım. Açıklamaları, hamleleri onlar yapıyorlar. Tekrar söylüyorum, biz görevliyiz, başkan ve yönetim bize bir görev yaptı onu yapıyoruz. Eldeki oyuncularla başarılı olmaya çalışıyoruz. İleride, geride gitmesi gerekenleri söyledim. Bazı mevkilerde fazla oyuncularımız var, bazı mevkilerde sıkıntılarımız var. Onları başkanla paylaştım."

Şenol Güneş, yayıncı kuruluştan gelen "Forvet istiyor musunuz?" sorusuna, "Başkana anlattım. Beni sıkıştırmayın cevap alamazsınız." cevabını verdi.

QUARESMA KONUSU...

"Quaresma'nın eldiveni çıkarma şekli ve çıkardığı yer yanlış olabilir. Çıkma şekli doğru değil. Quaresma gibi bir oyuncunun bunu yapması yanlış. Quaresma'nın niye öyle yaptığını soracağım. Belki sıcak oldu diye çıkardı"