Şenol Güneş: Çok Pozisyona Girdik Ama...

Güneş şöyle konuştu:



"Teknik olarak iyi ama dirençsiz bir takımla oynadık. Öndeki oyuncuları iyi. Motive geldiler ve savaşçı oynadılar. Öne geçtik. Yediğimiz iki golde de hatalıyız. Çok pozisyon bulduk ama az gol attık. Rakibe hiç pozisyon vermeseydik mükemmel olurdu. Birçok maça göre zor maç oldu. Oyunu kopartabilirdik ama yapamadık ve rakip oyuna ortak oldu. Aboubakar'a göre maçtı, daha iyi olmalıydı. Tolgay iyi işler yaptı. Zor bir dönemden geçtik. Birçok kulvarda yarıştık. Daha biten bir şey yok. Gelecek maç iyi oynamaya çalışacağız."