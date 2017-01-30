Şenol Güneş: Cenk Tosun Yetersiz Değil Fakat Bugün Yeterli Değildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Şenol Güneş'in maç sonu flaş röportajdaki sözleri:

"İYİ HAZIRLANDIK"

"Zor bir rakiple oynadık. Uyumlu, birlikte, uzun süredir birlikte oynayan bir takım. Kompakt bir takım. Fakat, biz onların bütün oyun anlayışına hazırladık. Baskı yaptık, baskıda top kazandık. İyi top oynadık. Kanatları kullanmada, ara topu atmada, hücumda ve savunmada iyiydik. Bir ara panikledik, basit top kayıpları yaptık.

"HATALAR YÜZÜNDEN GOL YEDİK"

"İkinci yarı başında savunmada özellikle kaldık. Kendimizi görmek istedik. Çıkıp 3. golü bulduk, rahatladık. Arkadaşların bazı hataları yüzünden gol yedik, kaleci de orada gereksiz çıktı. İyi oynayan oyuncu sayısı fazla. Bu sonuç Konyaspor'un kötü olduğunu, bizim kusursuz olduğunu göstermez."

"CENK YETERLİ DEĞİLDİ"

"Cenk iyiydi, çok iyiydi. 3. golde dönüş vuruş yapması önemli, çok iyiydi. Cenk daha da hareketlenince daha iyi olacak. O konuda mesafe alması gerekiyor. Mükemmellik yoktur ama mükemmel için çalışan biriyim. Cenk'in yetersiz olduğunu düşünmüyorum ama bugün yeterli değildi."

AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI HAKKINDA...

"Ayrıştırıcı şeyler konuşmayacağım. Hiçbir kulüp başkanına olumsuz tezahüratta bulunulmasın. Ben o konulara girmiyorum"