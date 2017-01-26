Şenol Güneş: Benim Hatam

Yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş, maç öncesi yaşanan sıkıntıların kendisinden kaynaklandığını söyledi. İşte Güneş'in açıklamaları...

"Buraya gelişimizde bazı sıkıntılar oldu. Hava şartları nedeniyle Adana'ya gitmek zorunda kaldık. Direkt maça geldik, o da benim hatam. Maç günü gelip, öyle oynayalım demiştim. Bu bir hataydı."

"Sonuç olarak bir dostluk maçı oldu. İki güzel golle berabere bitti. Genç futbolcular gayet iyiydi. Başarılı oynadılar, gayet memnunum."

NE OLMUŞTU?



Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan saat 11.00'de hareket etmesi planlanan ancak gecikmeli olarak kalkabilen ve Kayseri'ye inemeyeceği belli olunca Adana'ya yönlendirilen kafilenin uçağı Şakirpaşa Havalimanı'na iniş yapmıştı. Siyah-Beyazlı kafilenin Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maça yetişip yetişemeyeceği şüpheliydi. Siyah-Beyazlılar maç saatine yaklaşık 1 saat kala Kayseri'ye ulaşabildi. (Sporx)