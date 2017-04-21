Şenol Güneş: "Başımız Dik, Alnımız Açık"

UEFA Avrupa Ligi macerasına çeyrek finalde penaltılarla veda eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, takımını kutlayarak "Başımız dik, alnımız açık" dedi.



Lyon karşısında normal süreyi 2-1 galip tamamlayıp penaltılarla rakibine elenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendirdi. Basın toplantısı için kendilerini beklettiklerini söyleyen Güneş, "İyi geceler herkese. Saat biraz geç oldu, bizi de basın toplantısına geç aldılar. Orada niye uzatıyorsunuz diye az daha dayak yiyorduk ama burada geç saate kadar bekledik toplantı için. Ama önemli değil, ne de olsa biz ev sahibiyiz. Penaltılarla elendik ve üzgünüz. Ama başımız dik, alnımız açık. Yetenek ve karakterlerine güvendiğim oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Taraftarlar da çok iyi destek oldu. Bu maçı sahamızda kaybetmek çok üzücü. Hem camiamızı hem ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. İyi bir takımla oynadık. Zaman zaman hatalarımız oldu, doğrularımız oldu. Git gel oldu maç. Kazanabilirdik ama penaltılarla kaybettik. Daha çok çalışıp yeniden Şampiyonlar Ligi'ne gidip orada tur geçmeye çalışacağız. Bugün taraftarlar çok iyiydi. 2 maçın ardından sadece elimizde kalan Demokles'in kılıcı oldu. Bakalım ne olacak" diyerek UEFA'nın verdiği karara atıfta bulundu.



"Bütün oyuncular futbol oynamaya çalıştı"



Sahada iki takımın da bugün futbol oynamaya çalışarak oyunu güzelleştirdiğini söyleyen Teknik Direktör Şenol Güneş, "Dün de söylemiştim sapla samanı karıştırmayacağız diye. Provoke olayları bekliyorduk ama olmadı. Bütün oyuncular futbol oynamaya çalıştı. Çözüm için suçu işleyen kimse ona ceza verilmeli. Burada FIFA'ya da görev düşüyor. UEFA ya da FIFA maçlarında seyircilerinden dolayı o takımlara ya da ülkelere ceza verince düzeltmiş olmuyorsunuz. Bu şekilde basit şekilde yandan işe müdahale etmek bana göre suni teneffüstür. 10 tane, 20 tane adam bundan sonra sahaya meşale atarsa sadece sahası kapanmıyor, Avrupa'da mücadele edemiyor. Siz aklı selime ceza veriyorsunuz. Zaten buraya seyirci getirmemeyi biliyorlar. Ama maalesef böyle düzeltilmez" açıklamasında bulundu.



"İşimizi doğru yapmaktan vazgeçmeyeceğiz"



Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarında iyi performans sergilediğinin sorulması üzerine Güneş, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 12 maç yaptık. 5 beraberlik, 5 galibiyet ve 2 yenilgi var. Dinamo Kiev'e bildiğiniz şekilde kaybettik ve geçen hafta da Lyon'a kaybettik. Lyon'u tebrik ediyorum, iyi oyuncuları var, başarılar diliyorum. Beşiktaş bu yolda devam edecektir. Yeniden ivme kazanmak, hızlı oynayabilmek için daha çok çalışacağız. Kaybetsek bile elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Asla işimizi doğru yapmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.



"Büyük camiaları, küçük insanlarla aynı yere koymak istemiyorum"



Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada Beşiktaş'ın elenmesi nedeniyle mutlu olduğu yönünde mesajlar attığının belirtildiği bir soruya cevap veren Güneş, "Kaos, kavga, spekülasyon peşinde olmadık. Kim ne diyor, ne demiyor ben bakmam. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Hem davranış hem oyun olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Büyük işler yapmak istiyoruz, büyük insan olmak istiyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray büyük camialardır. Ama her büyük camianın içinde küçük insanlar da vardır. Bu büyük camiaları, küçük insanlarla aynı yere koymak istemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL