Şenol Güneş: Aziz Bey İyi Niyetliyse Ortaya Gelip Konuşalım

Beşiktaş, Ankara deplasmanında Osmanlıspor'a konuk oldu. Maç 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan teknik direktör Şenol Güneş şunları söyledi:

"ORTAYA GELİP KONUŞALIM"

"Gerginlik istemiyoruz. Biz futbolun yok etme oyunu olmadığını; dostluğa, sevgiye, barışa katkı yaptığını düşünüyoruz. Aziz Bey'in sözleri, herkes iyi niyetliyse, ortaya gelip konuşalım. Herkes başkalarını değiştirmesin, önce kendini değiştirsin. İlkeler üzerinden gitmeli. Dedikleri(Aziz Yıldırım) gerekliyse konuşulur. Ama önce kendimizi,sonra başkalarını değiştireceğiz."

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Eto'o'nun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesi üzerine açıklamalar yapan Fikret Orman, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün bir üst akıldan tavsiyeler alarak böyle bir karar verdiğini söylemişti. Spor otoriteleri ve spor yazarları ise bu üst aklın Aziz Yıldırım olabileceğini söylemişti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da bu konuda açıklamalarda bulunmuştu:

"Beşiktaş Eto'o konusunda biz araya girdik sanıyor. Ben hocaya sordurdum, düşüncesi varsa bizde girelim dedim. 'hayır' dedi. Antalyaspor Başkanı ile de zerre konuşmadım. Ben kendisini tanımam zaten, babasını tanırım."