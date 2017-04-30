Şenol Güneş: "18 Dakikada Öyle Goller Yedik Ki Genç Takım Yemez Bu Golleri"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "18 dakikada öyle goller yedik ki neyle ölçebiliriz bunu. Genç takım yemez bu golleri" dedi.



Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş, 3-1'lik skorla mağlup oldukları Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.



"Bu şekilde kaybettiğimizden dolayı üzgünüm"



Deneyimli çalıştırıcı, maça kötü bir oyunla başladıklarını ifade ederek, "Düşünmediğimiz bir skorla bitirdik. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Maçın içerisinde oyunumuzla rakibin sertliğine cevap veremedik. Rakibin gediği her atak gol oldu ve sonra konsantrasyonumuz dağıldı. Temaslı oyunlarda hiç yoktuk. Sayısal fazlasıyla defansta goller yedik. Ataklarımız oldu ama oyunumuzun gerisindeydi. Oyunun başındaki düşüklük skoru ortaya getirdi. Rakibi tebrik ediyorum. Onlar daha çok istedi. Biz rakipten uzak durduk. Top kayıplarımız fazlaydı. Biz daha üstün olmak zorundaydık. Rakibe hep yardımcı olduk. Oynadığımız oyun bizi rahatsız etti. Bu şekilde kaybettiğimizden dolayı üzgünüm. Kora kor oynamak istiyorduk. Özellikle oyunun başında savunma anlayışında rakibe hiç müdahale etmememiz maçı kaybetmemize sebep oldu" diye konuştu.



"Oynadığımız oyun kazanmayı hak edecek bir oyun değildi"



Gökhan İnler'in kadroda olmamasıyla alakalı Şenol Güneş, "Necip ve Tolgay vardı kadroda. Oynatmamız gereken pozisyonda Atiba, Oğuzhan ve Talisca'yı oynattık. Olmayanlar arasında Mitrovic, Caner ve Ömer de var. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şampiyonlukla ilgili bir şey söylemedik biz. Herkes şampiyon yapıyor bizi. Biz sadece her maçı kazanmaya çıkıyoruz. Bugün oynadığımız oyun kazanmayı hak edecek bir oyun değildi. Oyun eksikliklerini gidereceğiz ve Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.



"Üst seviyede olmayınca"



"Bugün defansta değil hücum da da pres yapmadık" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Yediğimiz golleri izlerseniz yeter. Futbol adına çok yanlış vardı. Savunmada rakibe yakın olsak o pozisyonların olmaması gerekiyor. Konsantrasyon üst seviyede olmayınca iki taraflı maç olmuyor. Bizim düşündüğümüz net pozisyonlar hazırlama anlayışında eksiktik" ifadelerini kullandı.



"Vazgeçtiğimiz zaman kaybederiz"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Zaman zaman iyi ve kötü oyunlar olacaktır. Oyuncuları suçlamak doğru değil. Oyuncuların da benim de yanlışlarım vardır. Biz vazgeçtiğimiz zaman yarışta geride kalırız. Kaybettiğimiz zaman değil" dedi.



"Atiba çok kötüydü"



Atiba'nın geçen hafta da bugün de bocaladığını ifade eden Güneş, "Orta alanı çok kaybetti. Çok kötüydü. Oğuzhan, Gökhan, Marcelo, Tosic, Ricardo yani hepsi kötüydü ilk yarıda. Herkes kendi oyununun altındaydı defansif ve ofansif. Sakatlığının büyük olduğunu düşünmüyorum Atiba'nın. Demba Ba iyi niyetle girdi, katkı yaptı ve gol becerisi olan bir oyuncu. Fizik olarak ne kadar hazır daha bilmiyoruz" açıklamasını yaptı.



Maçın başında yedikleri gollere değinen Şenol Güneş, "18 dakikada öyle goller yedik ki neyle ölçebiliriz bunu. Genç takım yemez bu golleri. Oyuncuların psikolojisinin tamamen kaybetmek de var. Kart da görebilir oyuncular. Dışarı aldığında darmadağın da olabilir. Maç bittiğinde oyuncuyu takımı da kazanmak lazım" dedi.



"Biz hakemle alakalı mağlup olmadık" diyen Şenol Güneş, "Biz mağlup olduk. Hakemle ilgili ofsayt ve diğer pozisyonlara bakarsanız daha iyi anlarsınız" dedi. - İSTANBUL