Sennheiser Hd 4 Serisi Kablosuz Kulaklıklar N11.com'da

Sennheiser'ın HD 4 serisi kablosuz kulaklıkları "ilk kez" e-ticaret platformu n11.com'da satışa sunuldu.



Şirket açıklamasına göre, n11.com, üyelerini ilklerle buluşturmaya devam ediyor. Ses elektroniği konusunda 71 yıllık deneyime sahip Alman markası Sennheiser'ın HD 4 kablosuz serisinin iki yeni üyesi HD 4.40 ve HD 4.50, ilk kez n11.com'da satılmaya başlandı.



Sennheiser'ın sadece ve ilk kez n11.com'da satışa açtığı kulaklıklar, başarılı pasif ses izolasyonu ve aktif "noise cancellation" özellikleriyle kullanıcılara kaliteli ses deneyimini yaşatırken, konforlu taç ve kulak kapsül tasarımı sayesinde rahatsızlık hissini de ortadan kaldırıyor.



HD 4.40 Wireless, kapalı kapsül tasarımı ve bluetooth 4.0 bağlantı özellikleri sayesinde gerçek Hi-Fi kalitesinde müzik ve dinamik bas tepkisi sunuyor. Günlük yaşamda hareket halindeyken dahi yüksek ses kalitesini kablosuz olarak yaşama imkanı veren yeni Sennheiser HD 4.40 Wireless, 669,90 TL fiyatıyla kullanıcılarını bekliyor.



NoiseGard aktif gürültü engelleme teknolojisiyle müziğin keyfini kesintisiz çıkarmaya imkan sağlayan detaylı ve güçlü sesinin yanı sıra kablosuz teknolojisiyle de aktif bir yaşantıya sahip müzik tutkunlarının birçok isteğine cevap verecek HD 4.50 Wireless ise 899,90 TL'den satışa sunuluyor.