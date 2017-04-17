Şenliğin Geliri İhtiyaç Sahipleri İçin Harcanacak

Edirne'de bir okulda düzenlenen bahar şenliğinden elde edilen gelir ihtiyaç sahipleri yararına kullanılacak.



Bahçeşehir İlkokulu Okul Aile Birliğince düzenlenen şenliklerde öğrenciler için çeşitli oyun alanları oluşturuldu. Öğrenciler unutulmaya başlayan sokak oyunlarını öğretmenleriyle oynadı.



Dart, masa tenisi turnuvalarının düzenlendiği şenliklere aileleriyle katılan öğrenciler, yüz boyama, uçurtma, futbol ve basketbol etkinliklerine de katıldı.



Okul Aile Birliği Başkanı Funda Paran, kaynaştırma hedefiyle okullarında zaman zaman şenlik ve etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Paran, Okul Müdürü Mahmut Boztürk'ün destekleriyle bu yıl düzenledikleri etkinlikte satılan yiyecek ve içeceklerden elde edilen gelirin önceki yıllarda olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını anlattı.



Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Yıldırım da yardımların, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Balı'nın belirlediği ihtiyaç sahiplerine en kısa zaman da iletileceğini ifade ederek, kendilerine destek veren Okul Müdürü Boztürk ve sponsorlara teşekkür etti.



Şenliklere İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan da katıldı.