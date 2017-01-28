Senkronize Yüzme Milli Takımı, Kampa Girdi

Senkronize Yüzme Milli Takımı'nın hazırlık kampı Ankara'da başladı.



Eryaman Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalar, 5 Şubat'a kadar sürecek.



Millilerin, şubat ve mart aylarında katılacağı uluslararası organizasyonlara yönelik kampında, 4 kulüpten 11 sporcu yer alıyor.



Kampa, Anabilim Spor Kulübünden Sude Dicle, Fenerbahçe'den Beliz Doğa Bülbül, Azra Ulu, Eda Tuncay, Hande Yıldız, Mina Turhan, Dilay Horasan, İstanbul Teknik Üniversitesi Gelişim Vakfı Okulları Spor Kulübünden İde Ezgi Önal, Marmara Üniversitesi Spor Kulübünden Talya Özkaya, Mısra Gündeş ve Defne Bakırcı katılıyor.