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Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
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Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
15 Ocak 2017 Pazar 18:22
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.
Kaynak:
Dunya.com
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