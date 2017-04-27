Erzurum'un Şenkaya İlçesinde Teröristlerle Çatışma: 1'i Ağır 3 Asker Yaralı

Erzurum'un Şenkaya ilçesi ile Ardahan Göle arasında Ormanlı köyü mevkiinde güvenlik güçleri ile teröristler arsında çıkan çatışmada 1'i ağır 3 asker yaralandı.

3 ASKER YARALANDI

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Şenkaya Ormanlı köyü yakınlarında kırsal bölgede arama tarama çalışması sürdüren Jandarma Özel Harekat Timleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 3 askerin yaralandığını açıkladı. Durumu ağır olan asker, helikopter ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.