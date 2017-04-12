Şenkaya'da Arı Yetiştiriciliği Kurslarına Yoğun İlgi

Şenkaya Halk Eğitim Merkezince açılan arı yetiştiriciliği kurslarına çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor.



Tarım Danışmanı Temuçin Bozkurt tarafından verilen kurs hafta içi ve hafta sonu 5'er saat olmak üzere toplam 80 saat bilgilendirme yapılıyor Kursta arı ırkları, balın tanımı, bileşimi ve üretimi, arı yetiştirme teknikleri, arı ürünleri polen, propolis, arı sütü, bal mumu ve kaliteli bal üretiminde flora, arıcılıkta ilkbahar ve sonbahar bakımı ve arı hastalık ve zararlıları gibi konu başlıkları altında kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Kursun sonunda kursiyerlere sınav yapılarak sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karabulut, "Yöremizde yapılan Kafkas Arıcılığında son yılların en çok rağbet gören dönemini yaşıyoruz. Arıcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ve özellikle de Şenkaya'da oldukça çok ilgi gören bir tarımsal çalışmadır. Halkımızın hem ticari hem de hobi olarak yaptığı bir çalışmaya devletimiz teşvik destekleri ve projeleri sayesinde 80 saatlik ayrı yetiştiriciliği kursu an itibari altı defa açılmış olup yeni kurslar için talepler halen devam etmektedir." dedi. - ERZURUM