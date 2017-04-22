Suna Pekuysal Tiyatro Ödülleri'nde 2012 yılının En İyi Komedi Oyunu Ödülü'ne layık görülen oyun "Seninle Evlenir Miyim?", 5. sezonunda da sizin için sahnelenmeye devam ediyor.



Haydar Dümen "Ben de varım" diyor. Oyunda ikiliye sesi ile Dr. Haydar Dümen de eşlik ediyor.



Oyuna özel bestelenmiş mizahi şarkılar ve türküler ile beslenen hoş bir komedi. Roman havası, Karadeniz türküsü, arabesk, Ankara havası, rap, pop, Türk sanat müziği eserleri oyunun bölümleri arasında çalınarak izleyenlerin neşesine neşe katıyor. Baran ve Cansu arasındaki evlilik ile sonuçlanan ilişki; seyredenleri gerçek bir mizahi yolculuğa çıkarıyor.



Baran ve yalanlarına tıpkı Cansu gibi sizlerde inanıcaksınız.Tam anlamıyla anasının gözü Baran Kaya. Saflığın ve güzelliğin temsilcisi Cansu Kırbaçlar. Zamane ilişkilerine mizah yoluyla değinen iki perdelik şarkılı türkülü komedi. Oyunda Çingene Çiçekçi ve Rus kadının söylediklerine siz de inanacak, Prof Dr. Haydar Dümen'in cevaplarına ise inanamayacaksınız. Komedi başlıyor...



Yazan - Yönetmen: Barbaros Uzunöner



Dramaturg: Çiğdem İnal



Oynayanlar: Sevil Uyar, Barbaros Uzunöner



ve Sesi İle Haydar Dümen Yönetmen Asistanı: Emre Gürbüz



Müzik - Söz, Beste: Barbaros Uzunöner



Düzenleme: Ekrem Düzgünoğlu, Sertaç Yılmaz



Seslendirenler : Aslı Zen, Ekrem Düzgünoğlu



Dekor: Osman Tokaç



Kostüm: Murat Narlıdere



Halkla İlişkiler: Aysun Kırtaş



Fotoğraflar: Eyüp Doğdu



Sanat Danışmanı: Selda Ereke



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Esenyurt



Mekan : Torium AVM



Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Seninle Evlenir miyim?



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır