Seninle Evlenir Miyim?
Suna Pekuysal Tiyatro Ödülleri'nde 2012 yılının En İyi Komedi Oyunu Ödülü'ne layık görülen oyun "Seninle Evlenir Miyim?", 5. sezonunda da sizin için sahnelenmeye devam ediyor.
Suna Pekuysal Tiyatro Ödülleri'nde 2012 yılının En İyi Komedi Oyunu Ödülü'ne layık görülen oyun "Seninle Evlenir Miyim?", 5. sezonunda da sizin için sahnelenmeye devam ediyor.
Haydar Dümen "Ben de varım" diyor. Oyunda ikiliye sesi ile Dr. Haydar Dümen de eşlik ediyor.
Oyuna özel bestelenmiş mizahi şarkılar ve türküler ile beslenen hoş bir komedi. Roman havası, Karadeniz türküsü, arabesk, Ankara havası, rap, pop, Türk sanat müziği eserleri oyunun bölümleri arasında çalınarak izleyenlerin neşesine neşe katıyor. Baran ve Cansu arasındaki evlilik ile sonuçlanan ilişki; seyredenleri gerçek bir mizahi yolculuğa çıkarıyor.
Baran ve yalanlarına tıpkı Cansu gibi sizlerde inanıcaksınız.Tam anlamıyla anasının gözü Baran Kaya. Saflığın ve güzelliğin temsilcisi Cansu Kırbaçlar. Zamane ilişkilerine mizah yoluyla değinen iki perdelik şarkılı türkülü komedi. Oyunda Çingene Çiçekçi ve Rus kadının söylediklerine siz de inanacak, Prof Dr. Haydar Dümen'in cevaplarına ise inanamayacaksınız. Komedi başlıyor...
Yazan - Yönetmen: Barbaros Uzunöner
Dramaturg: Çiğdem İnal
Oynayanlar: Sevil Uyar, Barbaros Uzunöner
ve Sesi İle Haydar Dümen Yönetmen Asistanı: Emre Gürbüz
Müzik - Söz, Beste: Barbaros Uzunöner
Düzenleme: Ekrem Düzgünoğlu, Sertaç Yılmaz
Seslendirenler : Aslı Zen, Ekrem Düzgünoğlu
Dekor: Osman Tokaç
Kostüm: Murat Narlıdere
Halkla İlişkiler: Aysun Kırtaş
Fotoğraflar: Eyüp Doğdu
Sanat Danışmanı: Selda Ereke
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Esenyurt
Mekan : Torium AVM
Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Seninle Evlenir miyim?
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır