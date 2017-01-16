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Seninle Evlenir Miyim?

Seninle Evlenir Miyim?

Suna Pekuysal Tiyatro Ödülleri'nde 2012 yılının En İyi Komedi Oyunu Ödülü'ne layık görülen oyun "Seninle Evlenir Miyim?", 5. sezonunda da sizin için sahnelenmeye devam ediyor.

Seninle Evlenir Miyim?

Suna Pekuysal Tiyatro Ödülleri'nde 2012 yılının En İyi Komedi Oyunu Ödülü'ne layık görülen oyun "Seninle Evlenir Miyim?", 5. sezonunda da sizin için sahnelenmeye devam ediyor.

Haydar Dümen "Ben de varım" diyor. Oyunda ikiliye sesi ile Dr. Haydar Dümen de eşlik ediyor. 

Oyuna özel bestelenmiş mizahi şarkılar ve türküler ile beslenen hoş bir komedi. Roman havası, Karadeniz türküsü, arabesk, Ankara havası, rap, pop, Türk sanat müziği eserleri oyunun bölümleri arasında çalınarak izleyenlerin neşesine neşe katıyor. Baran ve Cansu arasındaki evlilik ile sonuçlanan ilişki; seyredenleri gerçek bir mizahi yolculuğa çıkarıyor.

Baran ve yalanlarına tıpkı Cansu gibi sizlerde inanıcaksınız.Tam anlamıyla anasının gözü Baran Kaya. Saflığın ve güzelliğin temsilcisi Cansu Kırbaçlar. Zamane ilişkilerine mizah yoluyla değinen iki perdelik şarkılı türkülü komedi. Oyunda Çingene Çiçekçi ve Rus kadının söylediklerine siz de inanacak, Prof Dr. Haydar Dümen'in cevaplarına ise inanamayacaksınız. Komedi başlıyor...

Yazan - Yönetmen:  Barbaros Uzunöner

Dramaturg: Çiğdem İnal

Oynayanlar: Sevil Uyar, Barbaros Uzunöner

ve Sesi İle Haydar Dümen Yönetmen Asistanı: Emre Gürbüz

Müzik - Söz, Beste: Barbaros Uzunöner

Düzenleme: Ekrem Düzgünoğlu, Sertaç Yılmaz

Seslendirenler : Aslı Zen, Ekrem Düzgünoğlu

Dekor: Osman Tokaç

Kostüm: Murat Narlıdere

Halkla İlişkiler: Aysun Kırtaş

Fotoğraflar: Eyüp Doğdu  

Sanat Danışmanı: Selda Ereke

Kaynak: Etkinlik.io

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