Seni Gidi Seni" Filmi Bayrampaşa'yı Anlatacak

İstanbul'un eski yerleşim bölgelerinden Bayrampaşa, "Seni Gidi Seni" adlı sinema filmine konu olacak.



Bayrampaşa'daki Wish More Hotel'de gerçekleşen basın toplantısında konuşan yönetmen Aydın Sayman, son dönemde Türk sinemasında çok sayıda komedi filmi çekildiğini belirtti.



Halkın en çok komediye ilgi gösterdiğini aktaran Sayman, "Demek ki gülmeye çok ihtiyaçları var. Bu da bir komedi ama her komedinin birbirine benzediği bir sektörde, biraz daha farklı bir şey yapmayı deneyeceğiz." dedi.



Sayman, filmin senaristi Erdoğan Eyrik'in, güldürmek için basit yollara gitmediğinin altını çizerek, "Erdoğan Bey, daha insani öykücüklerin bir araya geldiği, bizden insanların olduğu bir film öyküsü yazmış." ifadelerini kullandı.



Senarist Eyrik de hikayenin Bayrampaşa komedisi olduğuna dikkati çekerek, "Unuttuğumuz, uzağında kaldığımız mahalle kültürünü, günümüzde yaşatan ender semtlerden biridir, Bayrampaşa. Biz de bu sokaklarda, mahallelerde geçen komik bir hikayeyi, inşallah mayısta başlayıp, önümüzdeki dönemde, sizlerin huzuruna sunacağız." diye konuştu.



Filmde rol alan usta oyuncu Zihni Göktay da benzer bir mahallede doğup büyüdüğünü ifade ederek, "Senaryo bunun için bana çok sıcak geldi. İnsan ilişkilerindeki sıcaklık, herkesin birbirine yardım ettiği, küçük, hoşgörüyle karşılanacak dedikoduların yapıldığı, herkesin ölüsüne ağladığı, dirisine güldüğü bir mahallede yetiştim, büyüdüm. Fatih'te doğdum, büyüdüm." dedi.



Göktay, küçük bir rol oynayacağı projede yer alacağı için mutlu olduğunu kaydederek, şunları söyledi:



"Birçok genç arkadaşımla birlikte olmak sevindirici. Bu yaşta, mesleğimin henüz 54. senesinde hatırlanmak güzel. Çünkü ben emekli olduktan sonra kahvehanede ölümü bekleyecek bir sanatçı değilim. Şu anda Şehir Tiyatrolarında iki oyunda birden oynuyorum. Şunu tekrar söyleyeyim, tiyatro her zaman ekmek parası vermiştir ama kıyma parası için hala koşmak zorundayız. Umarım hayırlı olur, bol gişesi olur. Birlikte çalışmaktan huzur duyacağım bir filmde, gurur duyarak oynamak istiyorum."



Oyuncu Turgay Tanülkü ise Bayrampaşa Cezaevi'nde yıllarca tiyatro yaptığına işaret ederek, "Onun için mahalleye çok yabancı değilim. Bir de genç arkadaşlarla birlikte olmak ve bu yolu birlikte aşmak bizim için gurur verici. Çünkü artık (Göktay'la) ikimiz de naftalin kokmaya başladık. Güzel bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Yolumuz açık olsun. Emek ve gönül verenlere teşekkür ederiz. Gençlerin de yolu açık olsun. Onları yıllar boyunca mutlulukla izlemek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.



Yapımcılığını Erdoğan Eyrik, Gökhan Kalafat, Mülhan Tümer, Tuncay Çaltekin'in birlikte üstlendiği filmin çekimleri, Bayrampaşa Belediyesinin de desteğiyle mayıs ayında başlayacak.



Gençliğini 1980'lerde yaşamış, o yılların mahalle kültürüyle yoğrulmuş insanların bugünkü komik ve eğlenceli hikayesini konu alacak filmde, usta oyuncular Göktay ile Tanülkü'nün yanı sıra Ahmet Kayakesen, Serdar Sezgin Güvenç, Ayhan Taş, Burak Satıbol, İlay Erkök, Ayşen Gruda, Güray Özcan, Arzu Oruç, Erkan Çelik, Volga Sorgu ve İrfan Aslanhan da rol alacak.