Senfonik Konser

1.BÖLÜMA.Vivaldi...Mevsimler2.BÖLÜMA.Dvorak...8. SenfoniSOLİSTLER;ORKESTRA ŞEFİ M.NEZİH SEÇKİNSOLİST TAYFUN BOZOKBAŞKEMANCI ASLI ÖZSOY KÖRNERSüre: 2 Perde, 90 dk Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.

Senfonik Konser

1.BÖLÜM

A.Vivaldi...Mevsimler

2.BÖLÜM

A.Dvorak...8. Senfoni

SOLİSTLER;

ORKESTRA ŞEFİ M.NEZİH SEÇKİN

SOLİST TAYFUN BOZOK

BAŞKEMANCI ASLI ÖZSOY KÖRNER

Süre: 2 Perde, 90 dk


Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1072


7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : Samsun

İlce : Ilkadim

Mekan : Samsun Devlet Opera ve Balesi Büyük Salon

Mekan Adresi : Kale Mahallesi Atatürk Caddesi Atatürk Kültür Merkezi

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Senfonik Konser

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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