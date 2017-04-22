Senfonik Konser
1.BÖLÜMA.Vivaldi...Mevsimler2.BÖLÜMA.Dvorak...8. SenfoniSOLİSTLER;ORKESTRA ŞEFİ M.NEZİH SEÇKİNSOLİST TAYFUN BOZOKBAŞKEMANCI ASLI ÖZSOY KÖRNERSüre: 2 Perde, 90 dk Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
1.BÖLÜM
A.Vivaldi...Mevsimler
2.BÖLÜM
A.Dvorak...8. Senfoni
SOLİSTLER;
ORKESTRA ŞEFİ M.NEZİH SEÇKİN
SOLİST TAYFUN BOZOK
BAŞKEMANCI ASLI ÖZSOY KÖRNER
Süre: 2 Perde, 90 dk
Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1072
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : Samsun
İlce : Ilkadim
Mekan : Samsun Devlet Opera ve Balesi Büyük Salon
Mekan Adresi : Kale Mahallesi Atatürk Caddesi Atatürk Kültür Merkezi
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Senfonik Konser
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io