Senfoni Orkestrasından Japonya Dostluk Konseri

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası bu hafta anlamlı bir konsere imza atacak.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası orkestra şefliğini Ender Sakpınar'ın yapacağı harika bir konsere hazırlanıyor. Solist Hakan Aysev, Atsuko Suetomi, Göksel Baktagir ve Feryal Türkoğlu'nun katılımı ile Japonya-Türkiye Dostluk Konseri 20 Ocak Cuma günü saat 20.00'da Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Pınar Köksal bestelerinin seslendirileceği konsere Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri biletlerin tükenmek üzere olduğunun altını çizerek, tüm Eskişehirlileri konsere davet ettiler.