Seneye Şampiyon Olacağız. Bazı Yüzsüzlere Karşı Yapacağım"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gelecek sezon futbolda şampiyon olacaklarının sözünü vererek, "Bunu bazı yüzsüzlere karşı yapacağım." dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gelecek sezon futbolda şampiyon olacaklarının sözünü vererek, "Bunu bazı yüzsüzlere karşı yapacağım." dedi.
Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya trafik nedeniyle geç katılan kulüp başkanı Aziz Yıldırım, önce mali genel kurulda açıklama yapacağını belirterek, konuşmayacağını söyledi. Üyelerin ısrarı üzerine kürsüye gelen Yıldırım, kısa bir konuşma yaptı.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kötü bir sezon geçirdiğini aktaran Yıldırım, "Seneye mali kongrede şampiyon bir Fenerbahçe olarak huzurlarınıza geleceğim. Bunun sözünü veriyorum. Bunu bazı yüzsüzlere karşı yapacağım." diye konuştu.
Teknik direktör Dick Advocaat'ın yerine 2-3 teknik adamla görüştüklerini belirten Aziz Yıldırım, "Futbolda bu sezon kötü zaman geçirdik. Uyum olmadı. Hocamız, Hollanda Milli Takımı'na gitmek için teklif aldı. Bir yıl orada çalışma yapacak. Biz kendisiyle ocak ayında görüşüp, kalmasını arzu ettiğimizi söyledik. Kendisi, kulüp takımlarında çalışmak istemediğini ifade etti. Biz de antrenörle ilgili çalışmalar yaptık. 2-3 antrenörle görüşmelerimiz devam ediyor. Görüştüğümüz hocaların fikirleri doğrultusunda futbolcularla ilgili çalışmalar yapılıyor. Mayıs ayı içinde transferlerin hepsini bitireceğiz." ifadelerini kullandı.
"Toplam borç 270 milyon dolar"
Başkan Yıldırım, Fenerbahçe Futbol AŞ ile derneğin toplam borcunun 270 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Borçların yapılandırılması için çalışma yaptıklarını vurgulayan sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Fenerbahçe'nin toplam borcu, 270 milyon dolardır. Bu, hem Futbol AŞ hem de derneğin borcu. Bankalarla görüşmeler yapıyoruz. Bunları 10 yıla yaymak için çalışmalar yapıyoruz. Onun dışında gelir kaynağı oluşturmak için çalışmalarımız var. Onları şu anda açıklayamıyorum. İnşallah 1-2 ay içinde devreye sokacağız. Yüksek miktarda meblağlar bunlar. Devreye girdiğinde değişik şeyler olacak. Diğer kulüplerin 500 milyon doların üstünde borçları var." açıklamasında bulundu.
"(Dur) damgasını vuracağım"
Aziz Yıldırım, basketbol şubesinin bütçede açık verdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Geçen mali kurulda, 'Böyle devam ederse, ilave borç geliyor.' dedim. Kimse umursamadı. Herkes devam ediyor. Bu düşünceyle devam edersek sonu iyi değil. Bir yerde 'dur' diyeceğim. Bunu herkes bilsin. 'Dur' damgasını vuracağım. Erkek basketbol için Doğuş Grubu ile bazı çalışmalarımız var. Tam bitmiş bir şey yok ama beraber büyümek için bazı çalışmalar yapıyoruz."
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan erkek basketbol takımının sponsoru olmadığına değinen Yıldırım, şöyle devam etti:
"Basketbolda 26 milyon avro bütçemiz var. 13 milyon avro da alacağımız var. Başa oynayan bütün takımların bütçeleri bu şekilde. Bütçe güçlü olursa, güçlü sporcular gelir. Futbolda 45-50 milyon avro bütçemiz var. Karşı takımlar bir oyuncuya 100 milyon avro veriyor. Kendimizi aldatarak hayata devam ediyoruz. 'Avrupa'da şampiyon olacağız' diyoruz. Bunlarla olmaz. Önce bütçelerin yükseğe gitmesi lazım. Türkiye'de sponsorluk, yurt dışına açılma diye anlaşılmaya başladı. Türk takımlarını desteklemek yerine Avrupa'daki takımlara sponsor oluyorlar. Bunlar yanlış. Avrupa'da basketbolda Fenerbahçe'den büyüğü yok ama Fenerbahçe'nin sponsoru da yok. Kendi kaynaklarıyla mücadele ediyor. Bütçede 3 yılda 40 milyon avroya yakın açık var."
Türkiye'deki şartların zorlu, insanların moral ve motivasyonunun düşük olduğunu ileri süren Fenerbahçe Kulübü Başkanı, "Basketbolda THY Avrupa Şampiyonu olma şansımız yüksek. Yalnız 88 liraya satışa çıkardığımız biletler zor satılıyor. Türkiye'nin şartları ağır. Lider takımın stadı 25 bin seyirciye oynuyor. 2011'de 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe'nin stadı yalnız 50 bin kadın ve çocukla doluyordu. Kimse unutmasın, kendini de kandırmasın. Türkiye'nin şartları zordur, iyi futbol oynanmaması da bir etkendir. Seyircilerin bir kısmı benimle küsmüş... Bunların hiçbiri etken değil." şeklinde görüş belirtti.
"Çelik çomakta bile iddialıyız"
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin mücadele ettiği tüm branşlarda iddialı olduğunu vurguladı.
Kadın basketbol ve voleybolunda Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yıldırım, "Tüm branşlarda iddialıyız. Çelik çomakta bile iddialıyız. Burası bir spor kulübü ise başarılıyız ama futbol kulübüysek başarısızız. Bu başarısızlıktan en başta sorumlu yönetimdir." şeklinde konuştu.
Yelken şubesini Doğuş Grubu'na devrettiklerini hatırlatan Yıldırım, "Avrupa'dan olimpiyat şampiyonu yetiştiren antrenörler getirdiler. Yelkende gelecek olimpiyatlarda Türkiye'den ve Fenerbahçe'den şampiyon sporcu çıkarmak için çalışmalar yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Yıldırım, devletten Samandıra'da yeni bir arazi talep ettiklerini vurgulayarak, "Devlet büyüklerimizden Samandıra'da tesislerimizin karşısında 200 dönüm arazi istedik. Bunun tahsisi için bazı çalışmalar yapılıyor. Eğer tahsis edilirse, oraya üniversitenin bir bölümü ile altyapılarla ilgili tesis yapılması için bir plan hazırladık. Devletten cevap bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Şekip Mosturoğlu'nun açıklamaları
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nı almaları ve ligi ikinci bitirerek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları gerektiğini söyledi.
Futbolda şampiyonluk yarışından kopmanın kabul edilebilecek bir durum olmadığını belirten Mosturoğlu, şunları kaydetti:
"Sportif faaliyetlerimiz bakımından tüm şubelerimiz, her sezon olduğu gibi yarıştıkları kulvarlarda şampiyonluk mücadelesi içinde yer almıştır. Futbol takımımız ise şampiyonluk yarışının dışında kalmıştır. Taraftarımızı üzen bu durum bizi de derinden üzmüştür. Şampiyonluk yarışında olamamak, yeterince mücadele etmemek, kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bunun sebepleri bellidir. Bu sebeplerin gelecek sezonda da olmaması için çalışmalara başlanmıştır. Futbol takımımızın Türkiye Kupası'nı kazanması ve Şampiyonlar Ligi'ne katılması artık bir gerekliliktir. Futbolcular ve teknik heyet, bu hedefleri gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışmak ve mücadele etmek zorundadır. Taraftarımızdan beklentimiz, basketbol takımlarımızı Dörtlü Final'e taşıdıkları gibi futbol takımımızı da bu hedeflere taşımak için tribünlere gelerek destek olmasıdır."
Küçük: "Futbol şubesi hariç, memnun olacağımız sonuçlar aldık"
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertlilerin futbol takımı haricinde diğer branşlarda iyi sonuçlar aldığını söyledi.
Basketbol ve voleybol takımlarının aldığı başarılı sonuçlara değinen Küçük, şunları aktardı:
"Sportif sonuçlarda futbol şubesi hariç, diğer branşlarda memnun olacağımız, onur duyacağımız sonuçlara ulaştık. Erkek ve kadın basketbol takımlarımız, Avrupa'da son derece başarılı neticeler aldı. Kadın ve erkek voleybol takımlarımız başarılı sonuçlarla bize gurur veriyor. Atletizm, kürek, yelken, masa tenisi ve boksta başarılı sonuçlar aldık. 3 Mayıs Çarşamba günü kulübümüzün 110. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Büyük Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin yıl dönümünü kutlayacağız."