Şenes Erzik'ten Rahatlatan Açıklama!

İşte Erzik'in yaptığı açıklamalar:



"Beşiktaş'a 20 bin bilet verilmesi doğru değildi. Güvenlik açısından bu rakam fazlaydı. Üst tribüne Beşiktaşlılar, altta da Lyon taraftarının olması yanlıştı. Lyon da güvenlik tedbirleri konusunda sınıfta kaldı. Meşaleyi yakmak suç ama stada sokulmasını engelleyememek daha büyük suç. Lyon başkanının kafası karışık. "Rövanş seyircisiz oynanmalı" demesi büyük yanlış. Kimse bunu söyleyemez. Sanırım Lyon başkanı çok korktu. Rövanş maçının seyircisiz oynanması gibi bir durum söz konusu olamaz. "



Haber Kaynağı: A Spor