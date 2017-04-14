Şenes Erzik: Beşiktaş-Lyon Maçının Seyircisiz Oynanması Söz Konusu Değil

UEFA eski asbaşkanı Şenes Erzik, Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla alakalı olarak

A Spor'a telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

İşte Şenes Erzik'in açıklamaları;

"MAÇIN SEYİRCİSİZ OYNANMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

"Beşiktaş'a 20 bin bilet verilmesi doğru değildi. Güvenlik açısından bu rakam fazlaydı. Hele bu şekilde üst tribüne Beşiktaşlılar, altta da Lyon taraftarının olması yanlıştı. Lyon güvenlik tedbirleri konusunda sınıfta kaldı. Meşaleyi yakmak suç ama stada sokulmasını engelleyememek daha büyük suç. Lyon başkanının kafası karışık. 'Rövanş seyircisiz oynanmalı' demesi büyük yanlış. Kimse bunu söyleyemez. Sanırım Lyon başkanı çok korktu. Rövanş maçının seyircisiz oynanması gibi bir durum söz konusu olamaz."