Şener Şen'in Arazisine 19 Villalık Havuzlu Site Yapılıyor

Türk sinemasına damga vuran isimlerden usta oyuncu Şener Şen emlak zengini çıktı.

ARAZİSİNE 19 VİLLA YAPILACAK

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre oyunculuktan ve reklamlardan kazandığını gayrimenkule yatıran usta, son olarak turizmin gözde merkezlerinden Muğla'nın Datça İlçesi'ne bağlı Palamutbükü'nden 10 dönüm arazi satın aldı. Şen'in denize sıfır konumdaki arazisinde yer alacak 19 villalık havuzlu sitenin yapımına başlandı.

İKİ BİNASI, BİR DE LÜKS DAİRESİ VAR

Usta oyuncunun Datça'nın en gözde koylarından Palamutbükü'ndeki arazisinden başka Rumelihisarı ve Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde iki binası, Etiler'de ise lüks bir dairesi bulunuyor.

İşte Şener Şen'in milyonluk arsası;