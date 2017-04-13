Şener Şen, Beyaz Perdeye Geri Dönüyor! Estetiksiz Kadın Oyuncu İstedi
Şener Şen, beyaz perdede sessizliğini Yavuz Turgul'un çekeceği bir filmle bozmaya hazırlanıyor. Usta oyuncu filmde oynayacak kadın oyuncu için "estetik operasyon geçirmemiş olsun" şartını koştu.
Son dönemlerde adı pek çok popüler diziyle anılan Türk sinemasının usta oyuncularından Şener Şen, bu projelerde olmayı reddetti.
YAVUZ TURGUL'LA ÇALIŞACAK
Sinema için sadece Yavuz Turgul'la çalışmayı tercih eden Şen, şimdilerde yeni bir film için hazırlanıyor. Turgul'un Şener Şen'le oynayacak başrol kadın oyuncu tercihiyse son derece dikkat çekici.
"ESTETİK" ŞARTI KOŞTU
Usta yönetmen, Şen'e eşlik edecek kadın oyuncuda hiçbir estetik operasyon geçirmeme şartı arıyor.