Şener Şen, Beyaz Perdeye Geri Dönüyor! Estetiksiz Kadın Oyuncu İstedi

Son dönemlerde adı pek çok popüler diziyle anılan Türk sinemasının usta oyuncularından Şener Şen, bu projelerde olmayı reddetti.

YAVUZ TURGUL'LA ÇALIŞACAK

Sinema için sadece Yavuz Turgul'la çalışmayı tercih eden Şen, şimdilerde yeni bir film için hazırlanıyor. Turgul'un Şener Şen'le oynayacak başrol kadın oyuncu tercihiyse son derece dikkat çekici.

"ESTETİK" ŞARTI KOŞTU

Usta yönetmen, Şen'e eşlik edecek kadın oyuncuda hiçbir estetik operasyon geçirmeme şartı arıyor.