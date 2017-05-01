Şener de Derbide Yok
FENERBAHÇE futbolcu Şener Özbayraklı'nın çekilen MR'ı sonucu sol üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.
FENERBAHÇE futbolcu Şener Özbayraklı'nın çekilen MR'ı sonucu sol üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlandığı açıklanan sağ bek oyuncusu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Bu arada kaleci Fabiano'nun ön çapraz bağ ameliyatını Porto'da olmasına karar verildi. Brezilyalı oyuncu, özel işlerini tamamladıktan sonra Portekiz'e gidecek. - İstanbul