Senegal Ecowas ile Birlikte Gambiya'ya Girdi





Siyasi krizin yaşandığı Gambiya'nın yeni seçilmiş Devlet Başkanı Adama Barrow, Senegal'in başkenti Dakar'da yemin ederek göreve başladı.



Aynı saatler içinde Senegal ordu birlikleri ise devlet başkanlığının Barrow'a geçişinin sağlanması için Gambiya'ya girdi.



22 yıllık iktidarı fiili olarak son bulan eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh, koltuğu bırakmayacağını açıklayarak, 90 günlük olağan üstü hal ilan etmiş ve herhangi bir taşkınlıkta güvenlik güçlerinden yardım alınacağını duyurmuştu.



Barrow, Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliği'nde düzenlenen başkanlık yemin töreninde yaptığı açıklamada, bulunduğu Senegal'den ülkesine dönerek yeni hükümeti kuracağını kaydetti.



Senegal ordusu Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkeleri'ne (ECOWAS) ile Gambiya'ya girerken, operasyon ilerleyen saatlerde durduruldu. ECOWAS'dan yapılan açıklamada Jammeh'e Cuma öğlen saatlerine kadar süre verilirken, son aracılık girişimini Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin yapacağı duyuruldu.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de askeri müdahalede bulunan ECOWAS'a destek kararı aldı. Karar tasarısı 15 ülkenin tam desteği ile geçti.



1994 darbesinden bu yana görevde olan Jammeh, 1 Aralık seçimlerinin ardından yenilgiye uğramış ancak artan siyasi izolasyona rağmen oyların hatalı olduğu gerekçesiyle tekrar seçim yapılmasını istemişti.



Ülkede çatışma yaşanmasından tedirgin olan binlerce kişi Gambiya'yı terk ettiği bildiriliyor.



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Tags: Gambiya Askeri birlikte girdi Senegal ile Gambiyaya Ordu ECOWAS Gepost: 20 januari 2017