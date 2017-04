Senegal'deki Tekne Faciası

Senegal'de balıkçı teknesinin alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e çıktı.



Balıkçılık ve Denizcilik Bakanı Umar Geye, düzenlediği basın toplantısında, Fatick bölgesine bağlı Bettenty kasabasında önceki gün yaşanan tekne faciasında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Teknede 71 kişinin bulunduğunu söyleyen Geye, ölenlerin ailelerine paylaştırılmak üzere 15 bin dolarlık kaynak ayırdıklarını bildirdi.



Geye ayrıca ülkede tanesi 6 dolardan satılan can yeleklerinin fiyatının 3 dolara indirilmesi kararı aldıklarını kaydetti. Geye, halka, teknelere binmeden önce mutlaka can yeleği takmaları çağrısında da bulundu.



Ulusal basında çıkan haberlerde, çoğunluğu kadınlardan oluşan 60'a yakın kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 17 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin yaralandığı kaydedilmişti.



Atlas Okyanusu kenarında yer alan ülkede hükümetin uyguladığı farkındalık kampanyalarına rağmen teknelerde çoğunlukla can yeleği bulundurulmuyor.