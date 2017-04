Senegal'de Yangın: 22 Ölü

Senegal'de Müslümanların her yıl düzenlediği "Daaka" dini etkinliğinin yapıldığı alanda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti.



Senegal'in başkenti Dakar'da Müslümanların her yıl düzenlediği "Daaka" dini etkinliğinin yapıldığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenla yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybettiği, 87 kişi ağır yaralandı. Yaralılar acil müdahale yapılmak üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldı.



Senegalli Müslümanlar her yıl 12 gün boyunca "Daaka" dini etkinliği için bir araya geliyor. - DAKAR