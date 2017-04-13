- Senegal'de yangın: 22 ölü



DAKAR - Senegal'de ibadet alanında, bilinmeyen sebeplerden dolayı çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'in başkenti Dakar'da Müslümanların her yıl düzenlediği "Daaka" dini etkinliğinde, meydana gelen yangında 22 kişi hayatını kaybetti. "Daaka" dini etkinliğinde meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiği, 87 kişinin ise ağır yaralandığı aktarıldı. Yaralılar acil müdahale yapılmak üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Senegalli Müslümanlar her yıl 12 gün boyunca "Daaka" dini etkinliği için bir araya geliyor.