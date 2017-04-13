Senegal'de Yangın: 20 Ölü

Senegal'de Müslümanların her yıl ibadet için 10 gün boyunca toplandıkları "Daaka" adı verilen dini etkinlikte çıkan yangında, en az 20 kişinin öldüğü belirtildi.



Ulusal basında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Medina Gunass bölgesinde, ibadet için bir araya gelen binlerce Müslüman Senegallinin bulunduğu alanda yangın çıktığı kaydedildi.



Yangında en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 79 kişinin yaralandığı,, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.



Yerel yetkililer ise ölü ve yaralılar hakkında net bilgi olmadığını, yangının çıkış sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Abdulaye Dauda Diallo yönetiminde hükümet yetkililerinden oluşturulan bir heyetin olay yerine gittiği aktarıldı.



Her yıl aynı dönemde başlayıp 10 gün süren ve Medina Gunass'ta Ticani tarikatı mensupları tarafından düzenlenen "Daaka" adlı dini merasime sadece erkekler katılabiliyor. Komşu ülkelerden gelen binlerce Müslüman, Medina Gunass'da açık alanda namaz kılıyor.