Senegal'de Terörle Mücadele

Senegal'de Nijeryalı bir gencin, terör örgütü Boko Haram'a üye olduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Boko Haram üyesi bir Nijeryalının başkent Dakar'da güvenlik birimlerince yakalandığı bildirildi.



Tutuklanan Nijeryalının, Moritanya'da yaşadığı ancak Boko Haram'a militan kazandırmak amacıyla birkaç ay önce Senegal'e geldiği kaydedilen açıklamada, geçen hafta da DEAŞ üyesi olduklarından şüphelenilen Fas uyruklu iki kişinin Dakar Havalimanı'nda yakalandığı bilgisine yer verildi.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.



Örgüt, Çad Gölü Havzası'nda bulunan Çad, Kamerun ve Nijer gibi ülkelere de saldırılar gerçekleştirmişti. Bu saldırılar ve çatışmalar nedeniyle en az 100 bin kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.